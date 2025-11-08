Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

Mihajlo Cvetkovic n'a peut-être que 18 ans, mais le jeune attaquant d'Anderlecht s'exprime déjà avec la maturité d'un professionnel aguerri. Sous la houlette de Besnik Hasi, il s'épanouit pleinement, et leur relation s'avère particulièrement solide.

Entre Mihajlo Cvetkovic et Besnik Hasi, c'est l'amour fou, comme l'a témoigné l'attaquant serbe dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure, cette semaine. "Nous parlons ensemble chaque jour. Il me demande beaucoup, mais il me dit toujours honnêtement ce qui est bien et ce qui peut être amélioré."

Besnik Hasi utilise parfois de grands noms pour motiver son jeune attaquant. "Nous avons déjà parlé d’Aleksandar Mitrovic, qui est souvent cité en exemple. Une fois, quand je suis revenu de l’équipe nationale avec un kilo en trop, Hasi m’a dit en riant : 'Fais attention, j’ai déjà eu des problèmes avec Mitro quand il était un peu trop lourd.'"

Le jeune Serbe apprécie l’humour de son entraîneur, mais souligne surtout le soutien qu’il reçoit de lui. "Avant le match contre Saint-Trond, il m’a appelé pour me dire de ne pas m’inquiéter si je ne marquais pas, que l’important était de me montrer. Et bien sûr, j’ai marqué tout de suite après. Il m’aide énormément."

Lukaku comme modèle de jeunesse, Cvetkovic s'imagine en futur Firmino ou Gabriel Jesus

Mihajlo Cvetkovic parle aussi ouvertement de ses idoles. "Romelu Lukaku était mon grand modèle. J’ai regardé beaucoup de ses matchs quand j’étais enfant. Il est tellement puissant, il peut occuper deux défenseurs à lui seul. S’il revient un jour à Anderlecht, je lui donnerai volontiers mon numéro 9."

"J’admirais aussi Zlatan Ibrahimovic et Sergio Agüero, et aujourd’hui surtout Lautaro Martínez de l’Inter. Ne me demandez pas de choisir entre Lautaro et Lukaku, je ne peux pas. Ils sont tous les deux fantastiques."

Enfin, il se compare à un autre type d’attaquant. "J’aimais beaucoup Firmino à Liverpool et Gabriel Jesus. Ils se ressemblent : techniques, intelligents, travailleurs. Je pense que dans trois ou quatre ans, je peux atteindre ce niveau. J’ai le potentiel pour devenir ce genre d’avant-centre."