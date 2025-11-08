Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4306

Mihajlo Cvetkovic n'a peut-être que 18 ans, mais le jeune attaquant d'Anderlecht s'exprime déjà avec la maturité d'un professionnel aguerri. Sous la houlette de Besnik Hasi, il s'épanouit pleinement, et leur relation s'avère particulièrement solide.

Entre Mihajlo Cvetkovic et Besnik Hasi, c'est l'amour fou, comme l'a témoigné l'attaquant serbe dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure, cette semaine. "Nous parlons ensemble chaque jour. Il me demande beaucoup, mais il me dit toujours honnêtement ce qui est bien et ce qui peut être amélioré."

Besnik Hasi utilise parfois de grands noms pour motiver son jeune attaquant. "Nous avons déjà parlé d’Aleksandar Mitrovic, qui est souvent cité en exemple. Une fois, quand je suis revenu de l’équipe nationale avec un kilo en trop, Hasi m’a dit en riant : 'Fais attention, j’ai déjà eu des problèmes avec Mitro quand il était un peu trop lourd.'"

Le jeune Serbe apprécie l’humour de son entraîneur, mais souligne surtout le soutien qu’il reçoit de lui. "Avant le match contre Saint-Trond, il m’a appelé pour me dire de ne pas m’inquiéter si je ne marquais pas, que l’important était de me montrer. Et bien sûr, j’ai marqué tout de suite après. Il m’aide énormément."

Lukaku comme modèle de jeunesse, Cvetkovic s'imagine en futur Firmino ou Gabriel Jesus

Mihajlo Cvetkovic parle aussi ouvertement de ses idoles. "Romelu Lukaku était mon grand modèle. J’ai regardé beaucoup de ses matchs quand j’étais enfant. Il est tellement puissant, il peut occuper deux défenseurs à lui seul. S’il revient un jour à Anderlecht, je lui donnerai volontiers mon numéro 9."

"J’admirais aussi Zlatan Ibrahimovic et Sergio Agüero, et aujourd’hui surtout Lautaro Martínez de l’Inter. Ne me demandez pas de choisir entre Lautaro et Lukaku, je ne peux pas. Ils sont tous les deux fantastiques."

Enfin, il se compare à un autre type d’attaquant. "J’aimais beaucoup Firmino à Liverpool et Gabriel Jesus. Ils se ressemblent : techniques, intelligents, travailleurs. Je pense que dans trois ou quatre ans, je peux atteindre ce niveau. J’ai le potentiel pour devenir ce genre d’avant-centre."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Mihajlo Cvetkovic

Plus de news

Nouvelle polémique pour Marc Brys au Cameroun : il pourrait rebondir à la tête d'une autre sélection !

Nouvelle polémique pour Marc Brys au Cameroun : il pourrait rebondir à la tête d'une autre sélection !

14:00
"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

11:00
Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

13:00
"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

12:40
Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

10:30
Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

11:45
Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

12:00
Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

07:40
Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

12:20
Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

11:30
Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

10:00
1
Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

22:40
L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

09:30
Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

09:00
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

08:30
Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

08:02
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

21:00
Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

07:00
Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

07:20
🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

06:30
Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

22:58
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

22:20
David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

21:20
Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

22:00
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel" Interview

Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

20:40
Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

21:40
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00
"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

17:00
"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

18:00
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

07/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved