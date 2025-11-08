Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La sélection des Espoirs belges pour les prochains matchs fait réagir. Le sélectionneur Gill Swerts a dévoilé sa liste, sans Mika Godts.

Le jeune attaquant de l’Ajax, titulaire récemment en Ligue des champions face à Galatasaray, est en forme mais n’a pas été sélectionné. L’absence de Mika Godts surprend...

Le jeune ailier est considéré comme l’un des plus grands talents belges et réalise de bonnes prestations avec son club, malgré la mauvaise passe de l'Ajax. Certains se demandent s’il ne préférerait pas attendre une convocation chez les Diables Rouges avant de revenir avec les Espoirs.

Autre surprise, Samuel Mbangula, buteur décisif vendredi avec le Werder Brême, n’a pas été convoqué.

Bounida aura sa chance

Un autre joueur de l’Ajax, Rayane Bounida, fait en revanche partie du groupe. Le Belge de 19 ans a fait ses débuts en Ligue des champions cette semaine contre Galatasaray.

L'ancien chouchou d'Anderlecht, Julien Duranville est de retour. L’ailier du Borussia Dortmund revient après quatre mois de blessure. Il joue pour le moment avec l'équipe réserve de son club.

Le 14 novembre, les U21 affronteront l’Autriche à l’extérieur. Avec sept points en trois matchs, la Belgique devance l’Autriche et le Danemark de trois unités, le pays de Galles et la Biélorussie ferment la marche. Une victoire rapprocherait un peu plus les Belges de l'Euro 2027.