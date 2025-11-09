🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

NAC Breda a vécu une soirée dramatique samedi : une défaite contre Volendam et deux exclus. Carl Hoefkens a également été envoyé en tribunes.

Fin de match homérique à Volendam, où le NAC a lutté jusqu'au bout à neuf contre onze, sans son entraîneur. Mais les hommes de Carl Hoefkens ont finalement bien dû rendre les armes. Une défaite d'autant plus frustrant que l'équipe menait à la mi-temps.

Le premier carton rouge, reçu par Lewis Holtby, tombe huit minutes après la reprises. Carl Hoefkens a éructé, le trouvant tout bonnement scandaleux.

🟥 Direct rood voor Lewis Holtby, Carl Hoefkens is boos en gooit met zijn jas 🧥💨#volnac — ESPN NL (@ESPNnl) November 8, 2025

Après le match, il a expliqué à ESPN le fond de sa pensée sur l'arbitrage néerlandais. "Je pense que les arbitres sont formidables aux Pays-Bas. Suis-je cynique ? Je ne connais pas cela", a-t-il commencé, au bord de la crise de nerfs.

"C'est extrêmement frustrant de constater régulièrement une certaine incohérence. Parfois, la VAR va prendre un café. Parfois, des cartons rouges sont vite distribués, parfois non. Parfois, des buts sont annulés, parfois la VAR vérifie, parfois non", peste-t-il.

Aux Pays-Bas aussi, les arbitres ont les oreilles qui sifflent

"Quand je regarde le match d'hier (il parle de Twente-Telstar NDLR) et que je le compare avec celui d'aujourd'hui et les matchs de la semaine dernière, je vois une énorme incohérence", poursuit-il.

L'ancien entraîneur du Standard a surtout un problème avec l'attitude des arbitres, qu'il trouve arrogants : "C'est ce que je trouve le plus difficile. Qu'il y ait des réactions avec autant d'arrogance, cela me pose un vrai problème".