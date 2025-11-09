🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

NAC Breda a vécu une soirée dramatique samedi : une défaite contre Volendam et deux exclus. Carl Hoefkens a également été envoyé en tribunes.

Fin de match homérique à Volendam, où le NAC a lutté jusqu'au bout à neuf contre onze, sans son entraîneur. Mais les hommes de Carl Hoefkens ont finalement bien dû rendre les armes. Une défaite d'autant plus frustrant que l'équipe menait à la mi-temps.

Le premier carton rouge, reçu par Lewis Holtby, tombe huit minutes après la reprises. Carl Hoefkens a éructé, le trouvant tout bonnement scandaleux.

Après le match, il a expliqué à ESPN le fond de sa pensée sur l'arbitrage néerlandais. "Je pense que les arbitres sont formidables aux Pays-Bas. Suis-je cynique ? Je ne connais pas cela", a-t-il commencé, au bord de la crise de nerfs.

"C'est extrêmement frustrant de constater régulièrement une certaine incohérence. Parfois, la VAR va prendre un café. Parfois, des cartons rouges sont vite distribués, parfois non. Parfois, des buts sont annulés, parfois la VAR vérifie, parfois non", peste-t-il.

Aux Pays-Bas aussi, les arbitres ont les oreilles qui sifflent

"Quand je regarde le match d'hier (il parle de Twente-Telstar NDLR) et que je le compare avec celui d'aujourd'hui et les matchs de la semaine dernière, je vois une énorme incohérence", poursuit-il.

L'ancien entraîneur du Standard a surtout un problème avec l'attitude des arbitres, qu'il trouve arrogants : "C'est ce que je trouve le plus difficile. Qu'il y ait des réactions avec autant d'arrogance, cela me pose un vrai problème".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
NAC
FC Volendam
Carl Hoefkens

Plus de news

LIVE : C'est reparti, Anderlecht est aux commandes (1-0) Live

LIVE : C'est reparti, Anderlecht est aux commandes (1-0)

14:35
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40
"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

14:20
Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

13:30
"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard Réaction

"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard

13:00
Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

12:30
Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

12:00
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi" Réaction

🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"

11:20
De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

11:40
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

10:40
La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

11:00
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

10:12
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

09:30
La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

09:00
Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

08:40
"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20
Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

08:00
1
Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond Analyse

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

07:00
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

06:30
🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

06:00
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
1
Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

22:44
Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

23:00
D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

22:21
Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

22:00
Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

21:20
Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

21:00
Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

20:20
Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

20:40
Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

20:00
Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

19:30
Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

19:00
L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

18:45

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 12
FC Twente FC Twente 0-0 Telstar Telstar
Excelsior Excelsior 1-2 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 2-1 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2-0 Heerenveen Heerenveen
Zwolle Zwolle 1-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Utrecht Utrecht 2-1 Ajax Ajax
NEC NEC 0-0 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 16:45 PSV PSV
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 20:00 Feyenoord Feyenoord
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved