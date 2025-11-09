Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Tresoldi

La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

Recruté à Hanovre pour plus de 7 millions d'euros, Nicolò Tresoldi s'éclate à Bruges et attire les regards en Europe. (Lire la suite)