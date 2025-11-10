Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Fofana

Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Le FC Barcelone suivrait de près la situation de Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais. Le club voit en lui un renfort potentiel pour le poste d'ailier, malgré sa blessure. (Lire la suite)