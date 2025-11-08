Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Comme souvent, le FC Bruges a eu le nez fin l'été dernier. Nicolo Tresoldi impressionne, et est sur les tablettes d'un grand club italien.

Nicolo Tresoldi (21 ans) a pris son temps mais est désormais bien installé en pointe de l'attaque du Club de Bruges, pour lequel il a inscrit 7 buts cette saison toutes compétitions confondues. International U21 confirmé avec l'Allemagne, Tresoldi a aussi la nationalité italienne et laisse planer le suspens quant à son choix.

Mais sans surprise, la Serie A garde un oeil sur le binational germano-italien, qui n'a jamais caché que son père était un grand fan de l'AC Milan et que lui-même était très intéressé à l'idée de jouer un jour pour les Rossoneri.

Tresoldi vers la Serie A ?

Or, selon les journalistes Matteo Moretto et Nicolo Schira, c'est justement Milan, entre autres, qui serait sur le coup et suivrait de très près Nicolo Tresoldi. Moretto précise que Cagliari s'intéresse également au joueur, même si au vu de son prix potentiel de vente, c'est une piste moins crédible.

Tresoldi est en effet sous contrat jusqu'en 2029 à Bruges, et sa valeur marchande (9 millions d'euros) n'a plus été réévaluée depuis l'été dernier ; elle doit avoir grimpé depuis son adaptation réussie à la Jupiler Pro League.





Un départ cet hiver pourrait être dans les tuyaux, même si le Club de Bruges ne risque pas de brader son joueur, ni d'être pressé de le vendre au vu du calendrier surchargé et du peu de concurrence en pointe chez les Gazelles.