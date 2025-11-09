Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i
Photo: © photonews

Malgré la victoire en Coupe, Besnik Hasi a été sifflé. Lucas Hey affirme ne pas avoir entendu les critiques et s'en explique.

Anderlecht traverse une période compliquée depuis plusieurs mois. Récemment, le club s’est imposé 2-0 contre le KVK Ninove en Coupe de Belgique, mais le jeu proposé était loin d’être convaincant. Le public n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement, sifflant l’entraîneur Besnik Hasi.

Fait surprenant, le défenseur Lucas Hey affirme n’avoir rien entendu de ces critiques. "Je ne suis pas au courant, je ne lis pas les journaux", a-t-il déclaré à De Zondag. Après ce match de coupe, une réunion a été organisée.

La réunion des joueurs d’Anderlecht n’était pas liée à Hasi

"Cette réunion n’avait rien à voir avec l’entraîneur", poursuit Hey. Elle avait été organisée par les joueurs, sans la présence d'Hasi ni de son staff. "Nous voulions voir comment mieux l’aider."

"Nous nous sommes remis en question, individuellement et collectivement. On s’est demandé comment devenir plus constants : parfois, on faisait une excellente première mi-temps et une très mauvaise seconde. Comment corriger ça ? Comment rester bons pendant 90 minutes ?", explique le défenseur danois.

Un travail d’introspection qui semble avoir porté ses fruits : Anderlecht a remporté son dernier match 3-1 face au KV Malines. Une victoire encourageante, mais la vraie épreuve arrive ce dimanche avec la réception du Club de Bruges au Lotto Park à 13h30.

Commentaire
Suis Anderlecht - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.

