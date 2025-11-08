Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter


Saint-Trond est fier de sa connexion japonaise. Pour la première fois de son histoire, l'effectif trudonnaire compte trois internationaux japonais : le gardien Leo Kokubo, le défenseur Shogo Taniguchi et l'attaquant Keisuke Goto.

L’entraîneur Wouter Vrancken se dit fier de la sélection de ses joueurs. "Le Japon dispose d’un vivier de talents énorme. Si trois de nos joueurs sont appelés, cela en dit long sur leurs performances", explique-t-il à Het Belang van Limburg. "Et il faut encore rappeler que Ito et Yamamoto réalisent également une excellente saison."

Pour Kokubo, cette convocation a une saveur particulière. Le gardien, souvent critiqué par le passé, semble enfin avoir trouvé sa place. "Il a traversé une période difficile", reconnaît Vrancken. "Mais il fait preuve de caractère, reste calme et délivre des performances régulières. Cette sélection est une belle récompense."

STVV, fournisseur officiel de la sélection japonaise

La recrue Keisuke Goto impressionne également. Le jeune Japonais s’est immédiatement fait remarquer en Jupiler Pro League et obtient maintenant sa chance en équipe nationale. "Il apporte de l’énergie, de l’audace vers l’avant et s’intègre parfaitement à notre jeu", commente Vrancken. Du côté d’Anderlecht, on se réjouira aussi, car le club attend son retour la saison prochaine. Sa valeur marchande devrait également augmenter.

Taniguchi reste une valeur sûre, tant à STVV qu’au Japon. Le défenseur expérimenté est non seulement un leader sur le terrain, mais aussi un pilier pour les jeunes Japonais de l’effectif. "Il apporte de la sérénité à l’équipe", souligne Vrancken. "Un véritable exemple à suivre."

Selon le T1, le succès des joueurs japonais reflète la solidité de la politique sportive de Saint-Trond. "Nous investissons depuis des années dans des profils japonais, et cela commence enfin à porter ses fruits. Le fait qu’ils soient également récompensés au niveau international ne peut que nous rendre encore plus fiers en tant que club."

