Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

L'équipe belge des U17 s'est assurée la deuxième place du groupe après la victoire contre la Tunisie. Le groupe reçoit maintenant des renforts considérables : trois joueurs clés ont rejoint lundi le Qatar.

Avec 48 équipes sur la grille de départ, cette Coupe du Monde U17 promettait aux huit meilleurs troisièmes de passer la phase de groupe. Deuxième, la Belgique n'a pas eu à sortir les calculettes. Comme convenu avec la fédération, plusieurs clubs ont accepté de libérer leur joueur pour la phase à élimination directe.

Nathan De Cat (Anderlecht), Jorthy Mokio (Ajax) et Mohammed El Adfaoui (La Gantoise) ont ainsi décollé de Zaventem. Mokio a déjà joué en Ligue des Champions et avec les Diables Rouges mais est tout simplement content d'être là. "C'est un honneur de pouvoir représenter son pays", explique-t-il à Sporza.

De l'ambition sinon rien

"Je n'ai pas vu ce groupe depuis trois ans. Ce sera agréable de revoir mes anciens amis et de jouer avec eux", continue-t-il. Nathan De Cat partage son enthousiasme, lui qui aurait bien rejoint l'équipe dès le début du tournoi si Anderlecht avait donné son accord.

"Je suis vraiment motivé. Qui ne voudrait pas jouer une Coupe du Monde pour son pays ? Nous avons aussi un groupe soudé avec beaucoup de potentiel. J'ai regardé chaque match. J'aimerais rester jusqu'à la fin, mais il n'y a pas encore d'accord avec Anderlecht. On verra bien. Gagnons d'abord nos deux prochains matchs", sourit le milieu de terrain du Sporting.

Il a déjà de grands projets pour le Qatar. "Nous y allons avec un seul objectif : gagner la Coupe du Monde." Une ambition partagée par ses deux compères : "La Belgique n'a jamais remporté de Coupe du Monde des moins de 17 ans. Nous serons probablement les premiers", conclut Mokio.

