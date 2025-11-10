Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi
Jonathan Lardot est revenu au micro de DAZN sur le carton jaune reçu par Parfait Guiagon à la 64e minute de jeu. Son analyse a été très claire !

Pour le directeur technique de l’arbitrage belge, il y aurait dû y avoir un carton rouge pour Parfait Guiagon, qui a mis son pied sur le tendon d’Achille de l’adversaire. Mais avant, il précise : "En réalité, il y a deux phases dans une même situation. Il y a d’abord le premier geste du joueur de Charleroi, qui est pris en compte pour donner un carton jaune. Ensuite, il y a le deuxième mouvement qui me dérange un peu plus."

"Certains parleront d’un mouvement naturel pour venir se remettre en position, mais l’impact me dérange car l’intégrité physique est mise en danger," poursuit-il.

Aucune certitude que c'est involontaire

Avant d’être très clair : "Il ne faut pas oublier que le pied arrive sur le tendon d’Achille. J’aurais préféré un carton rouge sur cette phase. Il faut protéger les joueurs, et nous n’avons pas une certitude ici que ce serait involontaire."

"J’ai certains doutes et j’aurais préféré une intervention du VAR," conclut-il à ce sujet. Il est vrai que la VAR n’est pas intervenue sur cette action, ce qui avait de quoi frustrer les fans de Westerlo.

D’autant plus que six minutes plus tard, Aurélien Scheidler a doublé la mise pour les Zèbres. Le score est ensuite resté inchangé et les hommes de Rik De Mil se sont imposés 2-0.

Charleroi
Jonathan Lardot

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
