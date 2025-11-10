Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

Le RSC Anderlecht a pris la mesure du FC Bruges ce dimanche, pour la première fois à la maison depuis quatre ans et demi. Autant dire que Nathan De Cat s'en rappelait à peine !

Nathan De Cat est resté à Anderlecht durant la phase de poules de la Coupe du Monde U17 dans un seul but : aider les Mauves à prendre des points au milieu d'un programme surchargé.

Et sa prestation XXL contre Bruges juste avant de rejoindre le Qatar où les U17 se sont qualifiés pour la suite du tournoi aura conforté le Sporting dans sa décision. De Cat a été l'un des meilleurs anderlechtois sur le terrain contre les Blauw & Zwart.

"On savait à quel point c'était important pour nos supporters de remporter cette victoire. La dernière fois que nous avions battu le Club de Bruges, j'étais ramasseur de balles", souriait Nathan De Cat après la rencontre dans des propos relayées par Het Laatste Nieuws. "C'est beau de le faire sur le terrain, désormais".

C'est un cadeau idéal offert par De Cat avant de rejoindre les U17 au Qatar. "J'ai entendu qu'ils avaient battu la Tunisie et étaient donc certains de se qualifier. J'ai hâte d'y être", se réjouissait-il à ce sujet.





Besnik Hasi, lui, espérera à part lui que son jeune milieu de terrain revienne au plus vite, quitte à ce que ce soit avant la fin du tournoi. Car Anderlecht sans De Cat, ce ne sera pas la même chose...