Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups
Mario Stroeykens a récemment prolongé son contrat à Anderlecht, mais plusieurs joueurs restent encore en attente. Yari Verschaeren en fait partie, tout comme Marco Kana, qui pourra librement discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier.

Beaucoup de supporters se demandent où en est la nouvelle proposition de contrat pour l’aîné des Kana. Mais à Anderlecht, on sait qu’il reste encore un peu de temps. Marco Kana est d’une fidélité exemplaire et ne compte pas chercher un autre club malgré l’incertitude qui plane sur son avenir à long terme.

Crésus Kana, le plus grand talent de Neerpede

Cette offre devrait d’ailleurs bel et bien arriver. Le nouveau board du Sporting veut même faire coup double. Car à Neerpede évolue aussi un certain Crésus Kana, considéré comme le plus grand talent actuel du centre de formation mauve et blanc.

Ses frères — Marco et Joël — sont tous deux des milieux défensifs, tandis que Crésus évolue plus haut sur le terrain, en tant que milieu offensif. Et un excellent, à en croire ses performances : lors de presque tous les tournois où Anderlecht est engagé, il est élu meilleur joueur.

Tout récemment encore à l'Algarve Cup, malgré la quatrième place du RSCA, Crésus est reparti avec le trophée individuel. Le plus jeune des frères Kana fêtera bientôt ses 15 ans, âge à partir duquel il pourra signer son premier contrat professionnel.

Marco, le guide idéal pour son petit frère

Marco et Crésus souhaitent tous deux poursuivre leur aventure à Anderlecht — un souhait que le club partage pleinement. Les dirigeants mauves espèrent donc conclure une double prolongation avec la famille Kana. Marco joue d’ailleurs un rôle important auprès de son cadet, qu’il emmène régulièrement dans le vestiaire de l’équipe première.

Une initiative encouragée par le club, qui voit en Crésus un futur joueur de l’équipe A et veut éviter de perdre, une fois de plus, un grand espoir de Neerpede. Les discussions devraient donc s’ouvrir prochainement.

Pour Joël, en revanche, tout est déjà réglé : le milieu de 19 ans a prolongé en avril dernier jusqu’en 2028. “Ce serait mon plus grand rêve de jouer un jour avec mes deux frères en équipe première”, nous confiait Marco il y a quelque temps. Peut-être ce rêve deviendra-t-il, un jour, réalité.

