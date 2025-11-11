"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

Romeo Vermant a été choisi par Rudi Garcia pour représenter la Belgique lors de cette trêve internationale de novembre. Pas de Lucas Stassin donc, qui est logiquement un petit peu déçu.

D’autant plus qu’il se veut ambitieux : "On est toujours déçu de ne pas être repris, surtout quand on est quelqu’un d’ambitieux. Mais cela fait partie du football, ce sont les choix du coach."

"J’ai toujours dit que je devais me donner à fond et on verra ce qui arrivera dans les prochaines sélections," raconte le buteur de Saint-Étienne au micro de Sudinfo.

"Je n’ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia. Si un jour il veut m’appeler, je pense qu’il me contactera. On sait qu’il nous suit, qu’il analyse aussi les matches des Diablotins. Donc, c’est à nous de continuer à travailler."

Le fait qu’il évolue dans le second échelon du football français a certainement un impact : "On sait que ça joue en effet. Le sélectionneur l’avait dit au mois de septembre."

Aucune jalousie envers Romeo Vermant

Il n’est pas jaloux de Romeo Vermant : "Lui, il joue à Bruges, en première division, et a l’occasion de disputer la Ligue des champions. Mais je suis content pour Romeo, c’est un bon joueur. Il n’y a pas de jalousie envers lui." Le buteur des Blauw en Zwart pourrait avoir l’occasion de se montrer ce samedi 15 novembre face au Kazakhstan et le mardi 18 face au Liechtenstein.