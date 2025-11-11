Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

Lamine Yamal a dû déclarer forfait à la dernière minute pour la trêve internationale, au grand dam de la Fédération espagnole. La tension est surtout liée au fait que le staff médical n'avait pas été informé au préalable.

La situation autour de Lamine Yamal agite de nouveau l’Espagne. La jeune star de 18 ans a finalement déclaré forfait pour la prochaine trêve internationale, ce qui n’a pas du tout plu à la Fédération espagnole (RFEF).

"Les services médicaux de la RFEF souhaitent exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris, à 13h47 le lundi 10 novembre, jour du début du rassemblement officiel avec l’équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi un procédé invasif de radiofréquence pour traiter ses douleurs au pubis, ce même matin."

Le staff médical espagnol n’a pas été mis au courant : "Cette intervention a été réalisée sans communication préalable avec le staff médical de la sélection, qui n’en a pris connaissance qu’à travers un rapport reçu à 22h40 la veille, dans lequel figurait la recommandation médicale d’un repos de 7 à 10 jours", a déclaré la RFEF dans un communiqué.

Un médecin belge pour soigner Lamine Yamal

Le problème est donc d’autant plus épineux que le staff médical de la sélection n’avait pas été informé de cette intervention. Selon Het Laatste Nieuws, un médecin belge est impliqué.





Le professeur Ernest Schilders a été consulté par le FC Barcelone pour aider à traiter la pubalgie de Yamal. Il aurait estimé qu’une opération n’était pas nécessaire pour le moment. Spécialiste reconnu pour les pubalgies, le médecin belge a déjà travaillé avec de nombreux sportifs de haut niveau évoluant en Premier League ou dans d’autres compétitions internationales. Il n’est donc pas surprenant qu’il assiste aujourd’hui Lamine Yamal.