Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Le FCV Dender EH n'a certainement pas livré un mauvais match face à Zulte Waregem. Surtout en première mi-temps, l'équipe s'est procuré suffisamment d'occasions pour mener 2-0, mais elle n'en a pas profité. Une statistique montre à quel point cette équipe manque d'efficacité.

Qui veut échapper à la relégation doit, à un moment donné, commencer à gagner des matchs. Jusqu’à présent, Dender ne l’a toujours pas fait et se retrouve, après quatorze journées, avec seulement cinq points au classement.

L’écart avec l’avant-dernier, le Cercle de Bruges, est déjà de sept points. La douzième place, synonyme de maintien, est à dix longueurs. C’est énorme, surtout quand on n’a toujours pas remporté le moindre match, même si, face à Zulte Waregem, Dender a une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de courage.

Imaginez que Dender ne gagne aucun match avant la trêve hivernale... Jusqu’à présent, ce scénario reste d’actualité.

Dender souffre surtout d’un manque d’efficacité

Pourtant, le club devrait déjà compter bien plus de points. En termes de points attendus (xPTS), Dender aurait dû en totaliser quatorze (!) avant ce week-end.

Cela le placerait toujours à la dernière position, mais à égalité avec Malines, l’Antwerp et le Standard si l’on ne prend en compte que cette statistique. Autrement dit, c’est surtout l’efficacité qui fait souvent toute la différence.