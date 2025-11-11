Analyse Voici la plus grande erreur commise par Wouter Vandenhaute à Anderlecht

Voici la plus grande erreur commise par Wouter Vandenhaute à Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4307

Avec la vente de ses parts au RSC Anderlecht, le chapitre Wouter Vandenhaute est définitivement clos. Celui qui s'était longtemps présenté comme le sauveur du club redevient simplement un supporter.

Avec ce départ, c’est une ère qui s’achève — une période durant laquelle une seule personne orientait largement la direction du club. Wouter Vandenhaute avait repris les rênes en 2021 avec des intentions sincères. Il voulait rendre à Anderlecht sa grandeur, le ramener aux valeurs et à l’aura qui avaient caractérisé le club pendant des décennies.

Aucune place pour la contradiction

Mais sa vision était une qu’il ne souhaitait pas partager. Il voulait le meilleur pour Anderlecht, certes, mais uniquement selon sa propre conception de ce que cela signifiait. Il en est résulté un système où il y avait peu de place pour la contestation ou la collaboration.

L’ancien journaliste et entrepreneur à succès croyait fermement en sa propre méthode. Ce qui fonctionnait dans le monde des affaires devait, selon lui, également marcher dans le football. Mais il s’est avéré que l’univers du football obéissait à une toute autre dynamique. Son besoin de tout contrôler, de diriger et de décider sans concertation a fini par susciter des tensions au sein du club.

Son manque d’autocritique est devenu un problème structurel. Lorsque certaines décisions tournaient mal, Vandenhaute ne se remettait que rarement en question. Il restait convaincu que son plan porterait ses fruits à long terme, même si les résultats et l’ambiance interne prouvaient le contraire. Cette obstination rendait difficile pour ses collaborateurs le fait de se sentir écoutés ou valorisés.

Collaboration et clarté sous l’ère Bornauw

Kenneth Bornauw, l’actuel CEO, revenu à Anderlecht après le départ de Vandenhaute, en avait lui-même fait les frais. Il avait quitté le club à l’époque, jugeant impossible d’y travailler professionnellement dans ce climat. Son retour, après le départ de Vandenhaute, est donc hautement symbolique : il incarne l’espoir d’une nouvelle ère fondée sur la coopération et la transparence.

Au sein du club, le sentiment s’était imposé que les lignes étaient devenues floues. Les décisions se prenaient sans concertation, les responsabilités manquaient de clarté, et la communication était souvent verticale. L’assurance de Wouter Vandenhaute s’était transformée en isolement : il n’écoutait plus, il expliquait. Ce qui avait commencé comme un leadership passionné s’était mué en une direction dénuée d’écoute.

Aveuglé par la réalité qui l’entourait

Son départ apporte donc non seulement de la sérénité, mais aussi de l’espace pour une reconstruction. Le nouveau management semble vouloir miser sur la structure et la coopération, plutôt que sur l’intuition personnelle et l’improvisation. Chacun au sein d’Anderlecht doit désormais pouvoir se concentrer sur ce qu’il fait de mieux, sans vivre dans l’ombre d’une figure dominante.

L’erreur de Wouter Vandenhaute ne résidait pas dans ses intentions, mais dans sa méthode. Il voulait sauver Anderlecht, mais il a voulu le faire seul, convaincu de détenir la vérité. Cette certitude l’a finalement rendu aveugle à la réalité qui l’entourait. Aujourd’hui, alors qu’il prend définitivement ses distances, le club a enfin la possibilité de croître sur la base d’idées partagées, et non plus sous la vision d’un seul homme.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

22:30
La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

22:00
La surprise de la saison à Anderlecht : "J'ai tout oublié du passé"

La surprise de la saison à Anderlecht : "J'ai tout oublié du passé"

19:30
Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

21:40
"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

20:20
"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

21:20
La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

19:00
"On ne donne pas assez de crédit à la MLS" : Christian Benteke frustré de ne plus être appelé en sélection

"On ne donne pas assez de crédit à la MLS" : Christian Benteke frustré de ne plus être appelé en sélection

21:00
Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

17:30
1
Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

20:00
🎥 Qu'est-ce qui n'a pas cloché au Standard ? "C'était compliqué de tenir le coup" Interview

🎥 Qu'est-ce qui n'a pas cloché au Standard ? "C'était compliqué de tenir le coup"

18:40
Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

14:40
OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Charles De Ketelaere à l'Atalanta

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Charles De Ketelaere à l'Atalanta

18:20
Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

17:55
3
Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

12:40
Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

16:30
Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

12:20
🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

17:00
Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

15:30
Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

16:00
Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

14:20
Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

15:00
Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

10:00
Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

14:00
Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

13:00
Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

13:40
Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

13:20
"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

12:00
Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ? Analyse

Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ?

11:40
Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

11:12
Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

11:00
"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

10:30
"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

09:30
Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

09:00
🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

08:30
Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved