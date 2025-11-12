Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai"

Frustré par la défaite du Standard à Saint-Trond et par le manque de réaction de ses coéquipiers, Matthieu Epolo aura l'occasion de tourner la page cette semaine en disputant les barrages de la Coupe du monde avec la République démocratique du Congo.

Comme son coéquipier Josué Homawoo, Matthieu Epolo a fait part de sa frustration à notre micro après la défaite du Standard à Saint-Trond, dimanche. Le portier des Rouches regrettait un certain manque de rigueur de ses coéquipiers.

"Tout ce qui est deuxièmes ballons, 50/50, on n'était pas là. Et pour gagner des matchs difficiles à l'extérieur, l'attitude doit être là. C'est dommage de sortir une telle performance après les bons matchs contre Bruges, Anderlecht et Charleroi. Et quand on est dans le dur comme ça, il faut essayer d'éviter de donner de grosses occasions."

Matthieu Epolo, une frustration qui en dit long

Événement très rare après le deuxième but de Goto annulé pour hors-jeu : Matthieu Epolo s'est véritablement énervé contre ses coéquipiers. Le jeune gardien était à bout et pointait le manque de réactiion de la défense. "J'étais frustré, c'est normal. J'étais au sol au moment de la frappe, je l'ai sortie, mais il n'y avait personne sur le troisième ballon. On devait au moins sortir de ce match avec un point."

Le manque d'irrégularité est pointé en bord de Meuse depuis dimanche, et Matthieu Epolo, présent au club depuis plusieurs années, n'y trouve pas non plus d'explication. "Depuis que je suis là, on n'arrive pas à gagner deux matchs d'affilée. Il faut absolument gagner ce genre de matchs si on veut être dans le top 6. Il faut essayer de switcher et de gagner ce match contre Zulte à la maison."

Oui, je sais déjà si je jouerai ou non"

Sélectionné pour la première fois avec la République démocratique du Congo, le gardien de 20 ans aura l'occasion de tourner la page en disputant déjà des rencontres cruciales : les barrages de la Coupe du monde, qui verra d'abord son pays affronter le Cameroun de Marc Brys, ce jeudi au Maroc.

"Cela va me faire du bien, c'est une bonne expérience. C'est juste dommage d'aller là après une défaite. Je sais déjà si je jouerai ou non, mais on verra. Si je dois jouer, je suis prêt. C'est magnifique de potentiellement jouer des barrages de Coupe du monde. La ferveur est extraordinaire, j'en ai parlé avec Noah Sadiki et mon ami Mario (Stroeykens) qui vient avec. C'est dommage de ne pas jouer au Congo, mais la ferveur sera aussi très grande au Maroc", a conclu Matthieu Epolo.