Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge
Samedi, les Diables Rouges défieront le Kazakhstan à Astana. Ils retrouveront ainsi un ancien joueur de Pro League.

Mardi prochain, les Diables Rouges joueront à Sclessin contre le Liechtenstein. Mais trois jours avant cela, c'est un ancien du Standard que la Belgique retrouvera. Le nom de Georgiy Zhukov ne vous dit rien ? On ne saurait vous en vouloir, le garçon n'a joué aucun match officiel pour les Rouches. Il a pourtant un temps été considéré comme un espoir du football belge. Retour quelques années en arrière.

Georgiy Zhukov est né à Semey, une ville à environ 530 kilomètres de la frontière entre la Russie, la Chine et le Kazakhstan. Anciennement appelé Semipalatinsk, le coin est à la Belgique ce que Dinant est au Zimbabwe.

Mais Zhukov tient sa jeunesse dans notre plat pays de la volonté de ses parents. Au début des années 2000, la famille quitte en effet le Kazakhstan, effrayée par la situation politique instable. Les Zhukov trouvent refuge dans la banlieue anversoise, alors que le petit Georgiy est tout juste en âge de comprendre les raisons de ce départ soudain.

Plus de dix ans en Belgique

Plutôt doué balle au pied, le garçon passe par plusieurs clubs belges durant sa jeunesse : on le retrouve à Ternesse, Beveren, mais aussi à Anderlecht. Mais c'est au Beerschot qu'il lance sa carrière professionnelle, avec trois apparitions lors de la saison 2012/2013.

La première titularisation de sa carrière, il la vit ainsi à Sclessin, lors d'une défaite 3-0 contre le Standard. Clin d'oeil du destin, il rejoindra les Rouches six mois plus tard. A Liège, Zhukov joue majoritairement avec les U21. Il comptabilise malgré tout une apparition sur le banc de l'équipe première, lorsque Guy Luzon l'inscrit sur la feuille de match pour un match d'Europa League contre Alfsborg en décembre 2013.

Dans le même temps, il obtient également un passeport belge et est appelé trois fois chez les U19 en compagnie de jeunes espoirs du football belge comme Davy Roef, Birger Verstraete, Julien De Sart, Thomas Foket, Leandro Trossard et Divock Origi.

Mais Zhukov n'aura pas l'occasion de s'illustrer au Standard : après des séjours en prêt plutôt concluants à Astana et à Roda, la direction le cède définitivement au club russe d'Ural Iekaterinbourg. Depuis son départ de Liège en 2016, le milieu de terrain a pas mal bourlingué.

Du Kairat Almaty au club polonais de Niepolomice en passant par le Wisla Cracovie et le championnat chinois, l'ancien espoir du football anversois s'est fortifié en voyant du pays. Cela lui a valu d'être appelé avec la sélection kazakhe, avec qui il comptabilise 25 apparitions.

Aujourd'hui âgé de 30 ans, Georgiy Zhukov est de retour au Kazakhstan, à Aktobe, riche de son expérience (33 rencontres de Coupe d'Europe, dont une campagne de Ligue des Champions complète face à Galatasaray, Benfica et l'Atlético Madrid lors de la saison 2015/2016 avec le Kairat Almaty, riche de quatre partages). Rappelé en sélection en mars dernier après plusieurs années d'absence, il est encore monté au jeu lors de la victoire 4-0 contre le Liechtenstein il y a un mois. Il pourrait donc bien rentrer en action face au pays qui l'a vu grandir.

