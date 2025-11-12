Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Après la rencontre entre le Standard et l'Antwerp, Marc Wilmots avait tenu des propos déplacés à l'encontre de l'arbitrage. Le directeur sportif du Standard connaît désormais sa sanction.

Suite à l'arrêt de la rencontre entre le Standard et l'Antwerp en raison d'un jet de gobelet sur l'arbitre, Marc Wilmots avait ouvertement critiqué la décision de Mr D'Hondt d'arrêter le match à quelques minutes de son terme.

Au micro de DAZN, le directeur sportif du Standard avait ainsi estimé que les arbitres étaient "des stars", dont les décisions "gâchaient tout. Ca me met hors de moi, d'autant plus que c'est la troisième fois", ajoutait Wilmots.

Des propos qui n'avaient pas plu au département arbitral, et qui ont surtout été suivi d'une attitude agressive ans le vestiaire des arbitres. Le parquet fédéral avait alors requis une suspension d'une journée, ainsi que 1500 euros d'amende.

Après s'être penché sur le dossier, la Commission disciplinaire de la Pro League a officialisé sa décision, estimant les propos de Marc Wilmots "cyniques et insultants", et que le fait de "claquer à deux reprises la porte du vestiaire des arbitres pouvait et devait être considéré intimidant".

Le directeur sportif du Standard s'en sort cependant assez bien puisque sa sanction d'un match n'est pas assortie d'un deuxième match avec sursis. Son amende est également limitée à 1000 euros.