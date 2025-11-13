Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a de nouveau fourni plusieurs internationaux lors de cette trêve, mais la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine se distingue clairement. Elle offre au club bruxellois à la fois une reconnaissance sportive et un argument important en vue de futurs transferts.

Même si certaines blessures ont accéléré le processus et que l'Argentine ne joue 'que' la Namibie en amical, Kevin Mac Allister a vécu un rêve en fin de semaine dernière, lorsque la fédération argentine lui a appris sa première convocation en équipe nationale. Une sélection qui fait la fierté de tous à Saint-Gilles.

Le CEO Philippe Bormans souligne le rôle de Mac Allister depuis son arrivée à l'été 2023. " Kevin est énormément apprécié dans le vestiaire. Il aime le club et le club l'aime", explique-t-il à La Dernière Heure.

La convocation de Mac Allister a une valeur plus que symbolique. Elle prouve que l'Union peut être un tremplin vers les grands championnats et les équipes nationales. Les joueurs étrangers qui font le pas vers Bruxelles voient que le club est capable de faire éclore des noms moins connus. "Nous avons déjà eu pas mal de joueurs qui sont devenus internationaux pour la première fois à l'Union, y compris quelques Diables Rouges".

La direction confortée dans son approche

Qu'un joueur de l'Union soit sélectionné par le champion du monde argentin est tout simplement la cerise sur le gâteau. Deniz Undav a bien été appelé par l'Allemagne grâce à son passage à Saint-Gilles, mais il n'évoluait déjà plus au Parc Duden au moment de sa première sélection : "C'est quelque chose de spécial, bien sûr, qui montre que l'Union est une bonne étape pour se développer et progresser dans une carrière". Un argument que le club pourra à coup sûr utiliser lors de discussions avec de futures recrues.

La valeur marchande de Mac Allister augmente également grâce à sa sélection. Il avait été recruté pour 1,5 million d'euros il y a deux ans, sa valeur est désormais estimée à 7,5 millions d'euros selon Transfermarkt. Cet été, il a prolongé jusqu'en 2027 malgré l'intérêt d'autres clubs. "Il se sentait bien à Bruxelles et a dit qu'il voulait prolonger, ce qui est rare après deux saisons aussi solides".

