Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Sébastien Pocognoli a déjà vécu des hauts et des bas depuis son arrivée à Monaco. Il travaille actuellement avec sa direction à la venue d'un défenseur supplémentaire.

C'est lors de la dernière trêve hivernale que Sébastien Pocognoli a quitté l'Union Saint-Gilloise pour l'AS Monaco à la surprise générale. Sur le Rocher, il a vécu quelques moments forts (deux prestations abouties en Ligue des Champions contre Tottenham et à Bodø/Glimt). Mais en Ligue 1, son équipe reste sur deux défaites de rang.

La trêve actuelle fait donc du bien pour enfin disposer d'un peu de temps pour inculquer sa philosophie de jeu plus en détail aux joueurs présents. Comme à l'Union, Poco joue à trois derrière avec Monaco. Mais il doit également composer avec les réalités de son noyau.

Mon royaume pour un défenseur central

L'ancien entraîneur saint-gillois manque ainsi de défenseurs centraux. À ce titre, il regrette amèrement la blessure d'Eric Dier, qu'il n'a pas encore pu utiliser. En France, le règlement de la Ligue 1 permet toutefois aux clubs de recruter un joker médical pour remplacer au pied levé certains blessés.

Un scénario plus qu'envisagé à Monaco. Après avoir tenté le coup, en vain, pour Abdoul Kone (Reims) au mois d'octobre, la direction étudie une autre piste. Foot Mercato et L'Equipe affirment que les Monégasques ciblent Clément Akpa, défenseur d'Auxerre.

Mais recruter entre deux mercatos n'est pas chose aisée : les clubs des joueurs ciblés sont peu coopératifs, de peur de perdre des titulaires en cours de saison, sans pouvoir les remplacer. Il faut donc y mettre le prix. Au point que le dossier semble trop onéreux et pourrait n'être rouvert qu'en janvier, quand Monaco ne devra pas se restreindre au marché français.