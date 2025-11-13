Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

La troisième édition des Come Together Awards, un événement qui met à l'honneur des projets s'engageant en faveur de l'inclusion, du respect et de l'égalité des chances dans le football belge, se tenait ce mercredi à Tubize. Des projets d'Eupen, Bastogne et Wachtebeke ont été déclarés vainqueurs.

Les Come Together Awards, c'est un événement qui met à l'honneur des projets qui s'engagent en faveur de l'inclusion, du respect et de l'égalité des chances dans le football belge.

La troisième édition, organisée comme d'habitude par l'Union belge, la Pro League, l'ACFF et Voetbal Vlaanderen, s'est tenue ce mercredi au Proximus Basecamp de Tubize. L'Union Belge en a dévoilé les détails dans un communiqué.

Parmi une quarantaine de candidatures, le jury a sélectionné trois gagnants. Premièrement, l'AS Eupen, qui transforme son stade en lieu d'éducation à la citoyenneté. Via "PandaSchool", les jeunes découvrent les valeurs démocratiques et l'inclusion. L'engagement social du club est ancré dans la durée.

Les vainqueurs à Eupen, Wachtebeke et Bastogne

Autre gagnant, le club amateur de SKa Wachtebeke (basé à Lochristi, près de Zelzate, à l'extrême nord du pays), un club de football pour enfants autistes. Les jeunes retirés du circuit footballistique traditionnel suite à leur autisme ou à leur TDAH reçoivent un environnement sûr et bienveillant pour la pratique du sport.

Enfin, l'organisation Anim’Jeunes ASBL qui réunit de jeunes Belges issus de milieux défavorisés et de jeunes réfugiés à travers le football. L'équipe Younited Bastogne utilise le sport comme outil d’intégration sociale, de cohésion et de réinsertion, et lutte contre le racisme et la discrimination.

Parmi les invités de cette édition figuraient le Diable Rouge Thomas Meunier, mais aussi Rob Beenders, le ministre fédéral de l’Égalité des chances, président d’honneur de l’URBSFA, Babs Bautmans de la Loterie Nationale, ainsi que Mounia Wanzi du RBFA Diversity Board.