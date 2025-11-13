Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

Philippe Vande Walle (64 ans), ancien gardien de but du Club de Bruges et des Diables Rouges, reste un homme de défis. Pas sur un terrain de football cette fois-ci, mais au cœur de l'Himalaya. Accompagné de Rudi Vossen - père de Jelle Vossen - il s'est rendu au Népal pour gravir le Kala Patthar.

Escalader une montagne de 5 643 mètres à côté du mont Everest, ce n'est pas une mince affaire. Avec un drapeau de Club de Bruges dans son sac à dos, l'ancien gardien ne peut se départir de son identité blauw en zwart, même à cette altitude. "Si vous pouviez voir mon cœur, une moitié serait pour le Club de Bruges et l'autre pour les montagnes", nous sourit-il.

Philippe, comment en es-tu venu à te rendre au Népal ?

C'est quelque chose qui remonte à longtemps. Depuis mes 21 ans, je vais chaque année à la montagne. Cela a commencé par de simples randonnées, et plus tard c'est devenu de l'alpinisme. L'amour des montagnes est quelque chose qui est en moi. Pas par esprit de compétition, mais parce que là, je me sens pleinement moi-même.

Au cours des dernières années, j'ai davantage tourné mon attention vers le Népal. Les Alpes - Mont Blanc, Cervin, Grossglockner - je les avais toutes faites. Et puis, l'envie de voir plus loin s'est fait sentir. L'Himalaya est le saint graal pour les amoureux des montagnes : non seulement à cause des montagnes elles-mêmes, mais aussi en raison de la culture, de la spiritualité, du bouddhisme, la tranquillité que l'on y trouve.

C'était ta deuxième fois au Népal, n'est-ce pas ?

Oui, c'est exact. L'année dernière, je suis allé avec ma femme jusqu'au camp de base de l'Everest, une randonnée d'environ cent kilomètres en quatorze jours. Mais j'ai été malade juste en dessous des 5000 mètres, le mal d'altitude. J'ai alors manqué le camp de base de quelques centaines de mètres. Et là, le Vande Walle en moi s'est réveillé : "Pas avec moi", ai-je pensé. Je devais donc revenir.

Le lendemain de l'arrivée de Vande Walle et Vossen au sommet, 9 personnes sont mortes

Cette année, j'y suis allé sans ma femme, mais avec un bon ami : Rudi Vossen, le père de Jelle Vossen. Ensemble, nous en avons fait une véritable expédition. Non seulement jusqu'au camp de base, mais aussi jusqu'au sommet du Kala Patthar, une montagne qui culmine à plus de 5600 mètres.

Avec succès ?

Oui, nous avons atteint les deux objectifs, le même jour même ! D'abord le camp de base de l'Everest, et ce même soir, le sommet du Kala Patthar. Le temps était fantastique. Nous avons eu de la chance, car le lendemain, c'était une autre histoire avec une tempête de neige. Un hélicoptère s'est même écrasé. Neuf morts. Ça fait réfléchir.

Le retour a été éprouvant mais cela fait partie d'une expédition. Maintenant, une semaine plus tard, je commence à peine à récupérer. J'ai perdu sept kilos, mais physiquement cela s'est bien passé. La préparation était solide et je connais la montagne : il faut la respecter.

Tu as 64 ans, mais tu es apparemment encore en excellente forme physique.

J'essaie de le rester (rires). Bien sûr, j'ai quelques usures — une prothèse — mais cela ne m'arrête pas. J'ai vu là-bas au Népal des gens de 70 ans qui montaient et descendaient encore les montagnes. C'est surtout une question de mental.

Oui, c'est peut-être un avantage de mon passé de sportif de haut niveau. En tant que gardien, vous apprenez à être mentalement fort, à vous concentrer, à persévérer. Cela aide énormément dans de telles circonstances.

Tu as aussi emporté quelque chose de spécial au sommet...

Bien sûr ! Mon drapeau du Club de Bruges. Si vous pouviez voir mon cœur, une moitié serait pour le Club de Bruges et l'autre pour les montagnes. Ce petit drapeau devait monter avec moi. Il flottait là-haut, à plus de 5600 mètres d'altitude.

En plus du drapeau, j'avais aussi quelques objets symboliques de personnes avec qui je travaille. Mais ce petit drapeau du Club de Bruges était le plus important. Cela fait partie de moi, c'est ce que je suis.

Des moments remplis d'émotion ?

Absolument. Surtout parce que j'étais avec Rudi Vossen, qui n'avait en réalité aucune expérience en alpinisme. Je me sentais un peu responsable de lui. Et quand j'ai vu comment il réagissait, comment il profitait de chaque vue, cela m'a touché. Nous avons tous les deux vécu des moments où les larmes coulaient, de pure émotion.

Comment cette aventure avec lui a-t-elle commencé ?

Par hasard. Nous étions en début d'année à un anniversaire d'un Brugeois célèbre. Il m'a demandé ce que j'avais encore prévu. J'ai dit : 'Je retourne dans l'Himalaya'.

A quoi il a répondu : 'C'est sur ma liste de choses à faire'.

J'ai ri et dit : 'Viens avec moi'. Et c'est ainsi que cela a commencé. Il s'est sérieusement préparé, physiquement et mentalement. Il a souffert, mais il l'a fait. Et toujours avec le sourire, même si sa barbe était un peu plus longue à la fin (rires).

Quel est ton prochain rêve ?

L'Ama Dablam, l'une des plus belles montagnes de l'Himalaya, selon moi. Elle n'est pas aussi haute que l'Everest — presque 7000 mètres — mais visuellement, c'est la plus belle. J'aimerais encore une fois me tenir à son sommet.

Si c'est encore réaliste à mon âge, je ne sais pas. Ces mètres d'altitude supplémentaires sont lourds et le risque augmente. Mais bon... avec Vande Walle, on ne sait jamais.

Ta femme ne te dit-elle jamais : 'Vande Walle, tu es fou !'?

(rires) Elle le sait depuis longtemps. Non, les montagnes font partie de moi. Je ne peux pas rester loin d'elles.

Alors, ce n'était pas ta dernière expédition ?

Non, certainement pas. Deux jours après mon retour, je m'entendais déjà parler à nouveau du Kilimandjaro, de la Patagonie... (rires) Les montagnes m'appellent. Et quand elles appellent, je dois y aller.