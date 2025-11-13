Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Marco Kana revit Anderlecht. Ces dernières années, le défenseur était très loin d'une place de titulaire.

Depuis la deuxième journée de championnat, Marco Kana n'a plus manqué la moindre minute de jeu en Pro League. Une situation sur laquelle beaucoup n'auraient pas misé un kopeck la saison dernière. C'est qu'avant sa mi-temps disputée lors de la rotation générale à l'Antwerp juste avant la finale de la Coupe la saison dernière, Kana n'avait plus débuté un match avec l'équipe première depuis avril 2023.

Une situation très difficile à vivre pour celui qui avait fait ses débuts professionnels à 16 ans avec Vincent Kompany à ses côtés. "Forcément, j’ai douté… avec, au final, ces questions naturelles : ‘Suis-je assez bon pour ce niveau ? Ai-je le talent pour Anderlecht ?' ", explique-t-il en toute honnêteté à la RTBF.

Une résilience à toute épreuve

Kana était à un tournant de sa carrière : "La différence, c’est plonger dans ce doute ou ne pas laisser ces questions trotter en tête : ressortir du trou… ou y rester. 'Je continue ou je lâche ?’ Je l’avoue, la question m’a traversé l’esprit… mais pas longtemps : j’ai osé me répondre ‘Non, je ne lâcherai pas, je vais continuer' ".

Sa foi l'a beaucoup aidé : "Je suis quelqu’un de très croyant et l’année passée, j’ai mené un travail personnel sur moi-même, une sorte de conversion pour approfondir ma foi. Aujourd’hui, j’ai changé mon regard sur la vie : je vois la vie avec plus d'espoir et de confiance. Je suis sur cette Terre pour un but : à moi de profiter de tout ce qui vient".

"Avec un tel état d'esprit, dans le foot ou dans la vie, ça peut changer beaucoup. Je ne fais plus de plans sur la comète : le futur, tu ne l'as pas entre les mains. La seule chose que tu maîtrises, ce sont les actes que tu poses, jour après jour. C’est là où je mets mon focus : le quotidien", conclut-il.