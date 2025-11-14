Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

Plusieurs clubs de Pro League souhaitent construire leur nouveau stade dans les plus brefs délais. C'est aussi le cas en D1 ACFF, où l'UR Namur rêve d'une enceinte de 8.000 places.

Capitale de la Wallonie, Namur n'est pas vraiment représentée sur la carte du football belge national. Le meilleur représentant de la province, l'UR Namur, ne pointe qu'en D1 ACFF.

Les Merles sont toutefois ambitieux et rêvent de rejoindre le monde professionnel. Ce ne sera cependant pas pour cette année, puisque le matricule 156 pointe à l'avant-dernière place en D1 ACFF et cherche surtout à assurer son maintien.

Un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros à Namur ?

L’Union Namur voit cependant sur le long terme. Et pour parvenir à ses fins, la construction d’un nouveau stade sera nécessaire, puisque le club évolue actuellement au stade Adeps de Jambes depuis trois saisons.

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, l’UR Namur a lancé un projet pour la construction d’un nouveau stade d’une capacité de 8.000 places et d’un coût de 20 millions d’euros !

Sept sites seraient actuellement étudiés dans le but de construire une enceinte moderne, capable d’accueillir du logement et des commerces. Les capitaux nécessaires pour mener à bien le projet du président Bernard Annet sont déjà bien avancés, même si quelques obstacles restent encore à franchir. Pour rappel, en Jupiler Pro League, quatre clubs cherchent à construire un stade dans les plus brefs délais, mais se heurtent à des complications.