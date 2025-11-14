Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste
Photo: © photonews

Aleksandar Stankovic est devenu un titulaire indiscutable au Club de Bruges. Pendant ce temps, son père, Dejan, continue de faire parler de lui. La légende du football serbe a été limogée de manière inattendue en Russie.

Arrivé cet été au Club de Bruges, Aleksandar Stankovic est directement devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Nicky Hayen. Parce que chez les Stankovic, le talent footballistique est une affaire de famille.

Son père, Dejan Stankovic, est une véritable légende du football serbe, passé notamment par l'Étoile Rouge de Belgrade, la Lazio ou encore l'Inter Milan. Aujourd’hui âgé de 47 ans, il s’est reconverti en tant qu’entraîneur.

Dejan Stankovic n'est plus l'entraîneur du Spartak Moscou

Passé sur les bancs de l'Étoile Rouge, de la Sampdoria et de Ferencváros, il a rejoint le Spartak Moscou en juillet 2024, mais vient d’être démis de ses fonctions cette semaine. "Nous occupons la sixième place du classement de la Premier League russe, ce qui ne correspond pas aux attentes de la direction du club. Par conséquent, il a été décidé de se séparer d’un commun accord", écrit le Spartak Moscou dans son communiqué.

Le timing de ce renvoi est cependant surprenant, puisque le Spartak Moscou s’est imposé face à l’Akhmat Grozny le week-end dernier. Mais après la rencontre, Dejan Stankovic s’est montré assez acerbe envers un journaliste qui l’interrogeait sur l’arbitrage de la rencontre.

"Pourquoi me provoquez-vous avec cette question ? Connaissez-vous seulement le football ? Savez-vous quelle formation j’ai utilisée, pourquoi j’ai effectué ces changements ? Vous n’y connaissez absolument rien. Vous ne savez que dire des bêtises. Comme les autres, vous ne savez que critiquer l’arbitre", avait déclaré Dejan Stankovic, qui se retrouve désormais sans club.

Commentaire
