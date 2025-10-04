"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

Le Club de Bruges voit une fois de plus la construction de son nouveau stade repoussée. Les Blauw & Zwart ne pourront pas inaugurer leur nouvelle enceinte lors de la saison 2028-2029.

Alors que le Jan Breydelstadion continue de se détériorer, aucune décision définitive n’a encore été prise concernant un nouveau stade en Venise du Nord.

Le Club de Bruges, qui tente de construire une nouvelle enceinte depuis de nombreuses années, espérait encore récemment pouvoir l’inaugurer pour le début de la saison 2028-2029. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas.



Selon Het Laatste Nieuws, plusieurs procédures juridiques devraient être réglées au printemps 2026, mais la construction du nouveau stade ne commencerait ensuite qu’environ deux ans plus tard.

Des procédures concrètes en 2026 ?

La première demande du club brugeois remonte à 2007. Depuis, de nouveaux stades ont vu le jour à Gand, Malines, l'Antwerp ou La Louvière, et Zulte Waregem présente également un visage très différent de celui de 2007. À Charleroi, les projets sont eux aussi bien avancés, tandis que le RFC Liège se met aussi sur la voie.

Le Club de Bruges souhaite ériger son nouveau stade sur le site actuel de l’Olympia, avec une capacité d’environ quarante mille spectateurs. L’actuel Jan Breydel disparaîtrait donc, mais il reste encore de nombreuses étapes à franchir. Selon le quotidien du nord du pays, l’Union en est actuellement à un stade similaire dans la construction de son nouveau stade.