🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

Lucas Stassin a directement senti la pression d'un club historique en arrivant à Saint-Étienne. Son père, Stéphane, a dû tempérer les attentes des supporters.

Cet été, Lucas Stassin aurait aimé quitter Saint-Étienne, descendu en Ligue 2, pour rester dans l'un des cinq grands championnats européens et se mettre en valeur pour les Diables Rouges, un an avant la Coupe du monde 2026. Cependant, l'attaquant de 20 ans a été bloqué par l'ASSE, qui le considère comme irremplaçable, malgré une baisse de régime notée par les supporters.

Invité de la nouvelle émission "En off" de Sacha Tavolieri sur Youtube, Stéphane Stassin, le père de Lucas, a évoqué la pression que la famille a ressentie en signant chez les Verts, ainsi que les attentes importantes des supporters.

Lucas Stassin a tout de suite senti la pression à Saint-Etienne

"Lucas arrive là, vraiment, avec cette étiquette du transfert le plus cher de l'histoire. Ils ont des supporters incroyables, aller voir un match à Saint-Étienne c'est quelque chose. Donc, énormément d'engouement par rapport à la venue de Lucas, mais les supporters pensent que c'est Messi qui arrive à Saint-Étienne, puisque c'est le plus grand transfert de l'histoire du club."

"Je fais 'oh, les gars'. Il a du potentiel, une marge de progression, mais il est loin d'être le phénomène. Oui, j'ai senti cette pression, mais c'est normal. Là-bas, à Saint-Étienne, le football, c'est leur vie. C'est une religion. Il faut y aller pour s'en rendre compte.

Il y a une énorme attente par rapport à Lucas. Quelques jours avant, le club dit qu'il va prendre son temps avec Lucas, mais il y a eu beaucoup de médiatisation, une grosse pression. Dès le samedi, les supporters attendent que Lucas marque un doublé, alors que ce n'est pas... voilà", a-t-il conclu.