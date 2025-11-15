L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

Vincent Euvrard pourrait être privé de Rafiki Saïd pendant plusieurs semaines. Un problème majeur, puisque le Comorien est devenu le facteur X des Rouches et qu'il ne peut pas vraiment être remplacé.

Depuis son arrivée sur le banc du Standard fin août, Vincent Euvrard constate de nombreuses blessures dans l'effectif. Le secteur défensif, surtout, est particulièrement touché. Contre Saint-Trond, juste avant la trêve internationale, le T1 des Rouches a également dû revoir tout son milieu de terrain, suite aux blessures de Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen.

Offensivement, par contre, le quatuor composé de Rafiki Saïd, Mohammed El Hankouri, Adnane Abid et Thomas Henry est désormais reconduit, ce qui pourrait ne pas être le cas dans les prochaines semaines. En effet, Rafiki Saïd a quitté le rassemblement des Comores ce vendredi en raison d'une blessure et va retourner à Liège pour évaluer l'ampleur des dégâts. Il s'agit d'un point d'attention majeur pour Vincent Euvrard.

Vincent Euvrard n'a pas de vrai remplaçant pour Rafiki Saïd

Depuis quelques semaines, l'ailier gauche monte en puissance et devient le véritable facteur X des Rouches. Vincent Euvrard ne veut donc absolument pas s'en passer, d'autant que l'effectif ne compte qu'un autre ailier gauche de formation : Tobias Mohr, aligné dans la ligne défensive depuis plusieurs semaines.

Si Rafiki Saïd n'est pas disponible pour affronter Zulte Waregem et Malines, deux concurrents directs, Euvrard devra donc bien se creuser la tête. Il pourra remonter Tobias Mohr d'un cran, ce qui créerait un trou au poste de latéral gauche, ou opter pour un tout autre changement. Adnane Abid peut jouer à gauche, Nayel Mehssatou peut dépanner à ce poste, tout comme Timothé Nkada.





De quoi préparer la suite pour Vincent Euvrard, qui perdra à nouveau Rafiki Saïd (et Matthieu Epolo) durant la Coupe d'Afrique des Nations. L'éventuelle absence du Comorien le week-end prochain pourra donc lui servir de test.