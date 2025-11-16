Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

L'attaquant brésilien Ricardo Mathias, actuellement sous contrat avec l'Internacional, est suivi par de nombreux clubs européens. Anderlecht est sur le coup.

Ricardo Mathias (19 ans) est un pur produit du centre de formation de l'Internacional Porto Alegre. L'année passée, il a intégré l'équipe A et cette saison, il commence à trouver le chemin des filets (3 buts en Serie A brésilienne).

Décrit comme un avant-centre puissant et très physique, Mathias n'est donc pas un attaquant brésilien "typique", mais il est particulièrement suivi en Europe, étant également international brésilien U20. Un départ dès ce mois de janvier est évoqué.

Selon le journaliste Ekrem Konur, divers clubs portugais, italiens et belges seraient sur les rangs pour la pépite de l'Internacional. Porto, Braga et la Lazio Rome sont sur le coup mais en Belgique, il s'agirait donc surtout du RSC Anderlecht.

On le sait : Anderlecht peine à former des 9 particulièrement avancés sur le plan physique et prêts à s'imposer en équipe A... ou peine à les identifier - Keisuke Goto s'épanouit à STVV, Lucas Stassin en France après Westerlo.

Compte tenu du fait que Mihajlo Cvetkovic fait désormais partie intégrante de l'équipe A et que Goto est parti en prêt, Ricardo Mathias pourrait renforcer le RSCA Futures avant de passer le cap de la D1A. Mais ce projet le convaincrait-il ?