Le record sortant de Jupiler Pro League encore battu par le Club de Bruges ?

Bruges devrait encore, à l'avenir, toucher un vrai pactole pour certains de ses cadres. C'est notamment le cas pour Christos Tzolis, que des rumeurs envoient au top contre une véritable fortune.

Christos Tzolis (23 ans) dispute en ce moment la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel, avec déjà 8 buts et 9 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues. Le Grec, acheté 6,5 millions d'euros par le Club de Bruges en 2024, voit sa valeur marchande exploser.

Tzolis est ainsi évalué à 30 millions d'euros par Transfermarkt à l'heure actuelle, une somme qui pourrait encore grimper au fil de la saison. Récemment, l'ailier grec a encore brillé avec sa sélection, qui ne participera cependant pas à la Coupe du Monde.

Bruges touchera-t-il encore le jackpot ?

Selon le média espagnol Fichajes, spécialisé dans les rumeurs de transfert, les prestations de Christos Tzolis auraient d'ores et déjà convaincu un grand de Liga. L'Atlético Madrid, en effet, serait prêt à dégainer une offre gargantuesque pour s'offrir le Brugeois.

Fichajes évoque en effet une somme de... 45 millions d'euros offerte par les Colchoneros, persuadés que Christos Tzolis est l'atout nécessaire pour améliorer leur ligne offensive à court ou moyen terme. L'intérêt madrilène ne serait pas nouveau, mais se serait intensifié ces dernières semaines.

Si Tzolis quitte Bruges pour un tel montant (assez réaliste au vu de sa valeur, son âge et sa marge de progression), il battrait le record pour un transfert sortant en Jupiler Pro League. Un record actuellement détenu par Charles De Ketelaere (37,5 millions vers Milan). Le podium est d'ailleurs 100% brugeois avec Jashari (36 millions) et Igor Thiago (33 millions) derrière CDK !