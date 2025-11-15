Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

Les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 ont poursuivi sur leur rythme effréné. Petit tour d'horizon des pelouses européennes.

Dans le groupe A, la Suisse a pratiquement assuré sa place au Mondial face à une équipe de Suède toujours aussi décevante (1 point sur 15). La Nati a ouvert le score dans le premier quart d'heure grâce à Breel Embolo. Les Suédois ont tout de même répliqué via l'ancien de Genk Benjamin Nygren, 1-1 au repos.

C'est un penalty de Granit Xhaka qui a remis les Suisses sur le droit chemin à l'heure de jeu. Les troupes de Murat Yakin s'imposent finalement 3-1 grâce à Dan Ndoye. Mais la qualification n'est pas encore officielle, le Kosovo s'étant imposé 0-2 en Slovénie.

Autre nation pratiquement assurée d'être de la partie cet été : l'Espagne. La Roja l'a emporté 0-4 en Géorgie. Il y avait déjà trois buts d'avance au repos grâce à Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi et Ferran Torres. Oyarzabal s'est ensuite offert un doublé en deuxième mi-temps. Pour voir les Espagnols passer à côté de la qualification, il faudrait une défaite...0-8 contre la Turquie (victorieuse 2-0 de la Bulgarie).

Le Danemark perd des plumes

Le groupe C est plus riche en suspense avec la bataille pour la première place entre le Danemark et la Grèce. Avec trois points de retard au coup d'envoi, les Grecs se devaient de s'imposer contre l'Ecosse. Opération réussie en première mi-temps, avec un score de 1-0. A l'heure de jeu, Konstantinos Karetsas et Christos Tzolis ont inscrit deux buts en cinq minutes pour faire 3-0. Les Ecossais ont tout de même fait peur au public local en revenant à 3-2, sans parvenir toutefois à égaliser.

Dans l'autre match, le Danemark a également rapidement ouvert le score contre la Biélorussie. Mais la situation a mal tourné en seconde période. Cette fois, les deux buts coup sur coup à l'heure de jeu tombent pour les visiteurs. Les Danois ont dû cravacher pour revenir et partager 2-2 sur un but de Gustav Isaksen. Les hommes de Brian Riemer auraient prendre une option sur la qualification, il faudra désormais faire à un déplacement en Ecosse avec seulement un petit point d'avance sur la Grèce.

Enfin, l'Autriche a assuré l'essentiel en s'imposant 0-2 à Chypre grâce à un doublé de Marko Arnautovic, le meilleur buteur de son histoire. L'équipe conserve ses deux points d'avance sur la Bosnie (victorieuse 3-1 contre la Roumanie) avant de recevoir son dauphin mardi.