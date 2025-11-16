"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

Ce samedi, les "cadres" du vestiaire étaient absents, et - coïncidence ? - les Diables Rouges ont été à la peine. Pourtant, selon Hein Vanhaezebrouck, Hans Vanaken, entre autres, n'a rien à envier à un Kevin De Bruyne sur bien des plans.

Sans surprise, le sujet de la génération dorée commence à agacer les Diables Rouges censés représenter la relève. Ainsi, aux yeux de Jérémy Doku, c'est clair : si la Belgique a besoin de Courtois, Lukaku et De Bruyne pour gagner au Kazakhstan, elle ne fera rien à la Coupe du Monde.

Des propos que peut comprendre Hein Vanhaezebrouck. Consultant pour le Nieuwsblad, il estime notamment que Hans Vanaken, dans ce genre de rencontre, est important "Je ne pense pas que Vanaken ait à rougir devant Kevin De Bruyne en termes de qualité de passe et d'impact dans la surface. Dans les petits espaces, il amène à peu près la même chose", déclare-t-il.

Aux yeux de l'ancien coach de La Gantoise, les "cadres" ne doivent plus forcément être incontournables en sélection si on veut aller de l'avant. "Courtois est toujours le meilleur du monde, mais ce n'est plus forcément le cas pour De Bruyne et Lukaku".

Le fait que Jérémy Doku réponde présent est une bonne chose, mais Vanhaezebrouck estime que l'ailier de Manchester City n'est pas utilisé au mieux en sélection. "Il clairement débuter à gauche, où il est inarrêtable sauf en lui infligeant des tacles assassins", estime-t-il.





"Mais à City, Doku joue un ballon en retrait et avec Haaland, c'est dedans. Ici, les buteurs hésitent, ne se sentent pas à l'aise", conclut le consultant.