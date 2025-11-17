📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

La République démocratique du Congo a décroché son billet pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde après sa victoire aux tirs au but face au Nigéria, ce dimanche. Jorthy Mokio semble avoir suivi la rencontre de près.

Ce fut dur, mais c’est dans la poche pour la République démocratique du Congo, qui s’est qualifiée aux tirs au but pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde, ce dimanche.

En mars, les Congolais participeront à un mini-tournoi de six équipes venues de cinq continents différents (Amérique du Sud, Afrique, Asie, Océanie et deux équipes d’Amérique du Nord) et disputé au Mexique, qui distribuera deux billets pour le Mondial nord-américain.

Cette rencontre du Congo face au Nigéria a été attentivement suivie en Belgique, d’autant que la sélection des Léopards comprend de nombreux joueurs ayant évolué sous les couleurs belges chez les jeunes.

Jorthy Mokio a apprécié la victoire du Congo

Une partie d’entre eux s’est retrouvée devant la tribune réservée aux supporters congolais après la rencontre pour une photo souvenir : on y voit Matthieu Epolo, Mario Stroeykens et Michel-Ange Balikwisha, trois binationaux ayant fait leur choix dernièrement, ainsi que Noah Sadiki, Ngalayel Mukau et Rocky Bushiri. Joris Kayembe n'est pas présent sur la photo puisqu'il n'était pas sur la feuille de match.

Une photo repartagée sur Instagram par Jorthy Mokio, lui aussi Belgo-congolais, ayant plutôt fait le choix de représenter la Belgique sur la scène internationale. Il avait d’ailleurs été repris par Rudi Garcia en mars et avait joué deux minutes lors du premier match du sélectionneur français, à Murcie contre l’Ukraine. Un simple repartage de story ou un signe qu’il aurait aimé être avec eux ?