📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La République démocratique du Congo a décroché son billet pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde après sa victoire aux tirs au but face au Nigéria, ce dimanche. Jorthy Mokio semble avoir suivi la rencontre de près.

Ce fut dur, mais c’est dans la poche pour la République démocratique du Congo, qui s’est qualifiée aux tirs au but pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde, ce dimanche.

En mars, les Congolais participeront à un mini-tournoi de six équipes venues de cinq continents différents (Amérique du Sud, Afrique, Asie, Océanie et deux équipes d’Amérique du Nord) et disputé au Mexique, qui distribuera deux billets pour le Mondial nord-américain.

Cette rencontre du Congo face au Nigéria a été attentivement suivie en Belgique, d’autant que la sélection des Léopards comprend de nombreux joueurs ayant évolué sous les couleurs belges chez les jeunes.

Jorthy Mokio a apprécié la victoire du Congo

Une partie d’entre eux s’est retrouvée devant la tribune réservée aux supporters congolais après la rencontre pour une photo souvenir : on y voit Matthieu Epolo, Mario Stroeykens et Michel-Ange Balikwisha, trois binationaux ayant fait leur choix dernièrement, ainsi que Noah Sadiki, Ngalayel Mukau et Rocky Bushiri. Joris Kayembe n'est pas présent sur la photo puisqu'il n'était pas sur la feuille de match.

Une photo repartagée sur Instagram par Jorthy Mokio, lui aussi Belgo-congolais, ayant plutôt fait le choix de représenter la Belgique sur la scène internationale. Il avait d’ailleurs été repris par Rudi Garcia en mars et avait joué deux minutes lors du premier match du sélectionneur français, à Murcie contre l’Ukraine. Un simple repartage de story ou un signe qu’il aurait aimé être avec eux ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
République Démocratique du Congo
Belgique
Jorthy Mokio

Plus de news

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
1
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
1
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30
"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
1
Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

23:00
1
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

22:30
5
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

21:00
Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

20:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00
Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

21:22
Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

22:00
Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

21:41
Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

20:30
"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

18:30
1
Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

18:00

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 2
Maroc Maroc 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Afrique du Sud Afrique du Sud
Nigéria Nigéria 27/12 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 27/12 Tanzanie Tanzanie
Sénégal Sénégal 27/12 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Algérie Algérie 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 28/12 Cameroun Cameroun
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved