Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Italie a été balayée par la Norvège et devra encore passer par un barrage pour viser le Mondial 2026.

L’Italie s’est retrouvée dépassée au Stadio Meazza, où la Norvège a imposé un rythme impossible à suivre. L’ouverture du score italienne n’a pas suffi à inverser la tendance.

La Norvège fait un perfect

La Squadra Azzurra a tenté de garder le contrôle, mais la Norvège a répondu avec une précision impressionnante. L'ancienne pépite du Club de Bruges, Antonio Nusa, a égalisé. Erling Haaland a inscrit deux buts en seconde période et la machine de Guardiola a encore tourné à plein régime. L'Italie s'est incliné 1-4.

Sur le banc, Gennaro Gattuso a multiplié les consignes et les reproches, agacé par un système de qualifications qu’il juge trop dur pour l’Europe. Malgré plusieurs victoires dans cette campagne, l’Italie a glissé au pire moment.

La Squadra Azzurra aura un mois de décembre très tendu. Le barrage est désormais sa dernière chance d’aller au Mondial 2026. L'Italie n'avait pas participé aux deux dernières éditions.

Dans l'autre rencontre du groupe, Israel affrontait la Moldavie. Les Israéliens se sont imposés facilement sur le score de 4-1 (le même score que la Norvège). Ils ne disputeront pas le Mondial 2026.

Commentaire
Italie
Norvège

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

