En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

Joaquin Seys a saisi sa chance lors de sa première titularisation avec les Diables Rouges contre le Kazakhstan. Le latéral gauche de 20 ans a, certes, laissé quelques espaces dans son dos, mais a aussi amené quelques combinaisons intéressantes avec Jérémy Doku.

Lorsqu'il s'était déplacé à Sclessin sous le maillot du Club de Bruges, Joaquin Seys avait vécu un match compliqué. Installé en tribune, Marc Wilmots avait dû se féliciter du transfert de Rafiki Saïd, qui avait fait souffrir le jeune latéral comme peu y étaient parvenus dans sa jeune carrière.

Mais lors de son passage sur le plateau de la RTBF en tant que consultant à l'occasion du déplacement des Diables Rouges au Kazakhstan, le directeur sportif du Standard n'a pas pu que constater tout le potentiel de Seys, très actif sur son côté gauche.

"C'est une mine d'or", estime notre ancien sélectionneur. "Qu'il joue à droite ou à gauche, cela ne fait pas beaucoup de différence pour lui", estime Wilmots, qui loue sa polyvalence.

Encore quelques lacunes défensives ?

Du côté d'Astana, Seys s'est montré très offensif : "Je l’ai vu jouer une vingtaine de mètres devant Doku ce samedi soir. Il est parti à l’aventure et il a bien fait. C’était le match qui lui convenait parfaitement. A revoir contre des équipes plus fortes et surtout quand il va devoir défendre. Ce sera sans doute une autre paire de manches".

Son évolution sera intéressante à suivre. Frédéric Waseige a lui aussi été impressionné : "Maxim De Cuyper est toujours solide quand il joue, mais avec Seys, nous avons enfin une autre option fiable à gauche. Il n'a pas semblé du tout impressionné par son premier départ. C'était très positif, même si c'était seulement contre le Kazakhstan".

