Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

En mai 2025, l'ancien président Wouter Vandenhaute a révélé qu'Anderlecht travaillait sur des plans concrets pour un nouveau stade. Le club avait même un lieu en tête : l'ancien site de Cora le long du Ring de Bruxelles, sur le territoire d'Anderlecht.

Wouter Vandenhaute a immédiatement calmé les attentes. Il n'y avait pas de précipitation, a-t-il ensuite déclaré, le Lotto Park est d'ailleurs encore relativement fringuant. Cependant, cette déclaration a ravivé l'espoir d'une partie du public.

D'autres supporters ont qualifié cela de simple déclaration de façade. Trois mois plus tard, il s'est révélé que le site de Cora sera en fait occupé par de nouveaux magasins, laissant Anderlecht de nouveau sans option claire.

Selon le club, le dossier était cependant bel et bien sérieux. "Le site de Cora est une piste qui a été effectivement explorée", avance Mathias Declercq, le porte-parole du Sporting, dans Het Nieuwsblad.

Anderlecht a pris ses renseignements mais ne veut rien précipiter

"Trouver un emplacement est un grand défi", a-t-il poursuivi. "Le club a des idées sur le look d'un potentiel nouveau stade, quelle devrait être sa capacité, s'il pourrait être partagé avec l'équipe nationale... On a réfléchi à l'avenir, mais un nouveau stade n'est pas une priorité pour l'instant. L'enceinte actuelle est rentable".

Les chiffres appuient son point de vue. Le Lotto Park, qui compte 21.900 places, atteint cette saison un taux de remplissage moyen de 96,6 %, supérieur à celui de Club de Bruges et du Standard. Même le match de coupe contre Ninove s'est joué à guichets fermés.