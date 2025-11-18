Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

Samedi, les Diables ont partagé contre le Kazakhstan à l'Astana Arena. Un stade que visitera à son tour le Club de Bruges.

Les Diables Rouges l'ont constaté lors de leur déplacement à Astana, le climat kazakh est du genre frisquet en hiver. De quoi faire frissonner les représentants brugeois que sont Brandon Mechele, Joaquin Seys, Hans Vanaken et Romeo Vermant à l'idée de leur déplacement au Kairat Almaty en Ligue des Champions.

La rencontre est fixée au mardi 20 janvier. A cette période de l'année, les conditions peuvent être bien plus extrêmes : jusqu'à -20°C sur Almaty, qui se situe à l'extrême sud du pays, à quelques encablures de la frontière avec la Chine.

L'UEFA avait le dossier à l'oeil

Ajoutez à cela quelques failles de sécurité constatées lors de la rencontre face au Real Madrid à la fin du mois de septembre et vous comprendez pourquoi l'UEFA a envisagé de délocaliser le match face aux Brugeois. Les bruits de couloir faisaient état d'un possible déménagement à Astana...ou même à Bruges.

Mais le Club n'ira pas jusqu'à jouer un match supplémentaire à domicile. Les Blauw en Zwart ont annoncé ce midi que la rencontre se tiendrait à Astana, plus de 1000 kilomètres plus au nord.

"Malgré une confirmation écrite antérieure indiquant que le match se déroulerait à l'Almatı Ortalıq Stadionı d'Almaty, le Club a été informé aujourd'hui qu'à la demande de Kairat, la rencontre sera déplacée à l'Astana Arena", peut-on lire dans le communiqué officiel. Les Brugeois auront donc l'occasion de lier l'Astana Arena à de meilleurs souvenirs pour le football belge. D'autant que Dastan Satpaev, le bourreau de Matz Sels, évolue au Kairat.