Genk a déjà un futur patron chez les jeunes : sans lui, les U17 ont été éliminés du Mondial

Connaissez-vous August De Wannemacker ? Ce jeune talent de 16 ans joue déjà en Challenger Pro League avec le Jong Genk, et était le patron de l'entrejeu belge au Mondial U17.

Le KRC Genk est l'un des grands fournisseurs de l'équipe nationale U17 qui disputait la Coupe du Monde la semaine passée. Lucca Brughmans, Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara et August De Wannemacker étaient ainsi sélectionnés par Bob Browaeys pour la Coupe du Monde et étaient tous des éléments importants du noyau.

Mais c'est surtout le tout jeune De Wannemacker, 16 ans, qui impressionne cette saison en Challenger Pro League, chez les "grands" (9 matchs, 2 passes décisives). Malheureusement pour les U17, le métronome de l'entrejeu a manqué le 8e de finale face au Portugal, et pour Browaeys, cela a eu une énorme incidence.

August De Wannemacker, le prochain patron de Genk ?

"C'était un problème. Il aurait été extrêmement important dans ce match", regrette le sélectionneur au micro de Sporza, quelques jours après l'élimination précoce des jeunes belges. "Il aurait pu ouvrir le bloc défensif portugais avec sa grinta et son accélération".

L'autre prodige genkois, Lucca Brughmans, a moins convaincu dans ce tournoi, se trouant notamment face au Portugal. "Une erreur qui n'arrive que deux fois dans la carrière d'un gardien. La dernière chose à faire avec ces jeunes est de leur jeter la pierre", relativise Bob Browaeys.

Beaucoup pointent August De Wannemacker comme le "nouveau De Bruyne", ou à tout le moins Heynen, issu de la formation genkoise. Grand et solide pour son âge, le milieu de terrain de 16 ans n'a plus qu'un an et demi de contrat : à coup sûr, sa prolongation sera l'un des dossiers prioritaires de Dimitri De Condé dans les mois à venir...