"Je disais exactement la même chose" : comment Sébastien Pocognoli veut transposer la philosophie de l'Union

Sébastien Pocognoli profite de la trêve internationale pour peaufiner les automatismes à Monaco. Il insiste notamment sur la rigueur dont son groupe doit faire preuve.

Monaco a beau envoyer beaucoup de joueurs en sélection, cette trêve représente le premier moment dont dispose Sébastien Pocognoli pour prendre le temps de passer sa philosophie en revue avec le groupe. Depuis son arrivée, les Monégasques ont pratiquement toujours joué tous les trois jours. Pocognoli attend de la régularité de la part de joueurs qui en manquent parfois cruellement;

"Il faut faire plus que tout le monde pour gagner un trophée à Monaco, et ça, je le sais. L'année passée à l'Union Saint-Gilloise, je disais exactement la même chose à mes joueurs : on doit faire beaucoup plus que tout le monde parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas la même influence dans le football belge qu'un club comme Bruges ou comme Anderlecht, on a peut-être un peu moins de poids dans certaines décisions", explique-t-il à RMC.

La rage de vaincre, tous les jours

Il se base sur son expérience de 15 mois au Parc Duden : "On avait 9000 supporters dans le stade avec une ambiance bon enfant, qui est propre au club mais où il n'y aura pas de pression sur l'adversaire au quotidien. Je leur disais toujours "on doit faire beaucoup plus pour atteindre quelque chose" et finalement, on l'a fait".

"Je dirais que pour installer cet esprit de compétition au sein même du groupe, il faut que toutes les forces vives soient présentes, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet esprit de compétition va forcément assoiffer tout le monde dans le groupe. La responsabilité du coach, c'est de demander beaucoup plus tous les jours. Je ne peux pas non plus arriver et taper du poing surtout parce que je dois apprendre d'abord à connaître mon groupe", poursuit-il.

Mais arriver en cours de saison n'est pas simple : "Le fait que j'ai beaucoup d'absents me donne aussi le sentiment que je dois donner beaucoup de confiance à des joueurs qui jouent peut-être un peu moins et les stimuler dans ce sens. On arrivera forcément dans une deuxième phase d'analyse où la demande sera beaucoup plus haute parce que le contexte sera bien clair".