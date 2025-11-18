Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Genk a annoncé de très bons résultats. Un chiffre d'affaires record de 102,9 millions d'euros et un bénéfice net de 3,7 millions.

Le KRC Genk a réussi à atteindre un chiffre d’affaires record, sans même jouer l’Europe. Le club a gagné 10,2 millions d’euros de plus que l’an dernier et dépasse pour la première fois les 100 millions.

Cette hausse vient de revenus télé plus importants, de nouveaux sponsors et de nombreux transferts. Les transferts sont très importants pour la bonne santé financière du club.

Le KRC Genk est un club en bonne santé

Au total, les transferts ont rapporté 57 millions d’euros, ce qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires du club.

Les fonds du club ont aussi augmenté : ils ont gagné 9,2 millions d’euros et atteignent maintenant 62,4 millions.

Du côté des dépenses, les coûts ont atteint 92,1 millions d’euros, mais Genk reste financièrement solide et rentable.