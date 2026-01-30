Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

En conférence de presse ce vendredi, Vincent Euvrard a confirmé deux retours dans le groupe du Standard pour la réception d'Anderlecht. Le T1 des Rouches en a également profité pour faire le point sur l'état d'esprit et les responsabilités de son groupe à l'approche de ce Clasico sous haute tension.

Après une semaine de silence médiatique, Vincent Euvrard s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, sans être précédé d’un joueur cette fois, à deux jours du Clasico face à Anderlecht. L’occasion pour l’entraîneur des Rouches de faire le point sur l’infirmerie et d’annoncer plusieurs bonnes nouvelles.

"Marlon Fossey et Ibrahim Karamoko seront de retour dans le groupe et pourraient jouer quelques minutes. Homawoo, qui était déjà sur le banc la semaine dernière, sera là aussi", a souri Vincent Euvrard, avant de confirmer les absences de Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri et Casper Nielsen, tous blessés, ainsi que celle de Timothé Nkada, suspendu pour la troisième et dernière fois.

Présent dans le groupe depuis plusieurs semaines, David Bates figurera également sur la feuille de match et postule désormais de plus en plus sérieusement pour une place de titulaire. "Il s'entraîne de manière constante depuis début novembre, la seule chose qui lui manque est le rythme de match. Pour en avoir, il doit jouer, et il est donc un titulaire potentiel."

Comment les joueurs du Standard ont-ils réagi après Gand ?

Longuement interrogé sur l’état d’esprit du groupe après la lourde défaite contre Gand et les événements survenus à l’issue de la rencontre, Vincent Euvrard a insisté sur un mot-clé : la fierté. Le T1 du Standard en est conscient : les paroles prononcées ce vendredi devant la presse n’auront de valeur aux yeux des supporters qu’en cas de réponse sur le terrain.

"On peut parler longuement de ce qui tourne autour de ce match, mais il est essentiel pour nous de nous concentrer sur nos responsabilités et de livrer une bonne prestation. On doit se mettre dans une bulle, au maximum, et se concentrer sur ce que nous pouvons faire et sur ce sur quoi nous avons de l'influence."



"Il est clair qu'on a raté le coche depuis début 2026 et que nos résultats doivent s'améliorer. C'est à nous de renverser la tendance et c'est la seule vérité à prononcer. On n'évolue pas dans le bon sens depuis le début de l'année et c'est la seule conclusion que j'ai. On peut rester ici et en parler pendant trois heures, mais il n'y a que les actes qui vont compter."

"Ce qui s'est passé vendredi dernier, à la fois notre performance et le résultat, mais aussi les événements de l'après-match, a été très impactant pour tout le monde. Pour réagir, le mot clé est la fierté. C'est une grande responsabilité, par rapport à notre performance, de restaurer cette fierté. Il ne faut ni lire ni écouter ce qui se dit, simplement se donner de la crédibilité sur le terrain."

Vincent Euvrard comprend la colère des Ultras du Standard

Dans un discours empreint d’auto-critique, Vincent Euvrard a également dit comprendre la colère qui anime une partie du public liégeois. "Je sais très bien ce qui se passe dans la tête, l'esprit et le cœur des supporters du Standard. On peut parler longuement, mais c'est notre responsabilité de changer ça. On travaille des heures et des heures pour avoir de bonnes performances. Je comprends les supporters qui ont entendu des paroles et des promesses pendant des années. On leur dit qu'on va remettre le Standard là où il doit être, mais ça ne se passe pas."

La fierté sera donc le fil conducteur pour tenter de relever la tête lors de ce Clasico face à Anderlecht, une rencontre aux allures décisives. "C'est un moment magnifique pour rebondir, c'est clair. C'est plus que de l'enjeu et trois points, c'est la fierté sur le sol liégeois. De son côté, Anderlecht a assez de qualités, mais aussi de la vulnérabilité, et c'est à nous de croire qu'on est capables de faire quelque chose. Le plus important sera la mentalité et l'état d'esprit qu'on dégage."