Interview Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2526

En conférence de presse ce vendredi, Vincent Euvrard a confirmé deux retours dans le groupe du Standard pour la réception d'Anderlecht. Le T1 des Rouches en a également profité pour faire le point sur l'état d'esprit et les responsabilités de son groupe à l'approche de ce Clasico sous haute tension.

Après une semaine de silence médiatique, Vincent Euvrard s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, sans être précédé d’un joueur cette fois, à deux jours du Clasico face à Anderlecht. L’occasion pour l’entraîneur des Rouches de faire le point sur l’infirmerie et d’annoncer plusieurs bonnes nouvelles.

"Marlon Fossey et Ibrahim Karamoko seront de retour dans le groupe et pourraient jouer quelques minutes. Homawoo, qui était déjà sur le banc la semaine dernière, sera là aussi", a souri Vincent Euvrard, avant de confirmer les absences de Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri et Casper Nielsen, tous blessés, ainsi que celle de Timothé Nkada, suspendu pour la troisième et dernière fois.

Présent dans le groupe depuis plusieurs semaines, David Bates figurera également sur la feuille de match et postule désormais de plus en plus sérieusement pour une place de titulaire. "Il s'entraîne de manière constante depuis début novembre, la seule chose qui lui manque est le rythme de match. Pour en avoir, il doit jouer, et il est donc un titulaire potentiel."

Comment les joueurs du Standard ont-ils réagi après Gand ?

Longuement interrogé sur l’état d’esprit du groupe après la lourde défaite contre Gand et les événements survenus à l’issue de la rencontre, Vincent Euvrard a insisté sur un mot-clé : la fierté. Le T1 du Standard en est conscient : les paroles prononcées ce vendredi devant la presse n’auront de valeur aux yeux des supporters qu’en cas de réponse sur le terrain.

"On peut parler longuement de ce qui tourne autour de ce match, mais il est essentiel pour nous de nous concentrer sur nos responsabilités et de livrer une bonne prestation. On doit se mettre dans une bulle, au maximum, et se concentrer sur ce que nous pouvons faire et sur ce sur quoi nous avons de l'influence."

Lire aussi… "Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

"Il est clair qu'on a raté le coche depuis début 2026 et que nos résultats doivent s'améliorer. C'est à nous de renverser la tendance et c'est la seule vérité à prononcer. On n'évolue pas dans le bon sens depuis le début de l'année et c'est la seule conclusion que j'ai. On peut rester ici et en parler pendant trois heures, mais il n'y a que les actes qui vont compter."

"Ce qui s'est passé vendredi dernier, à la fois notre performance et le résultat, mais aussi les événements de l'après-match, a été très impactant pour tout le monde. Pour réagir, le mot clé est la fierté. C'est une grande responsabilité, par rapport à notre performance, de restaurer cette fierté. Il ne faut ni lire ni écouter ce qui se dit, simplement se donner de la crédibilité sur le terrain."

Vincent Euvrard comprend la colère des Ultras du Standard

Dans un discours empreint d’auto-critique, Vincent Euvrard a également dit comprendre la colère qui anime une partie du public liégeois. "Je sais très bien ce qui se passe dans la tête, l'esprit et le cœur des supporters du Standard. On peut parler longuement, mais c'est notre responsabilité de changer ça. On travaille des heures et des heures pour avoir de bonnes performances. Je comprends les supporters qui ont entendu des paroles et des promesses pendant des années. On leur dit qu'on va remettre le Standard là où il doit être, mais ça ne se passe pas."

La fierté sera donc le fil conducteur pour tenter de relever la tête lors de ce Clasico face à Anderlecht, une rencontre aux allures décisives. "C'est un moment magnifique pour rebondir, c'est clair. C'est plus que de l'enjeu et trois points, c'est la fierté sur le sol liégeois. De son côté, Anderlecht a assez de qualités, mais aussi de la vulnérabilité, et c'est à nous de croire qu'on est capables de faire quelque chose. Le plus important sera la mentalité et l'état d'esprit qu'on dégage."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

14:20
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

13:41
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00
Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

12:25
"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

12:20
C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

12:00
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

11:30
"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

11:00
Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

10:30
2
Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

10:00
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
2
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

18:00
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30
Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

21:40
Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

20:40
"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

21:20
Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

21:00
Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved