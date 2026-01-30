Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malines va renforcer son contrôle sur Helmond Sport via Tom Caluwé. Récemment nommé au Jong KV Mechelen, Frédéric Frans prendra lui les rênes du club néerlandais en D2 la saison prochaine.

À l’image de l’Union Saint-Gilloise (Brighton), du Cercle de Bruges (AS Monaco), de Lommel (City Group) ou encore de Molenbeek (Eagle Football), les clubs belges sont souvent les plus "petits" dans le cadre d’une multipropriété ou d’un partenariat sportif.

Ce n’est pas le cas de Malines, qui travaille étroitement avec le club néerlandais de Helmond Sport, pensionnaire de deuxième division. Plusieurs jeunes Malinois y sont déjà prêtés, mais le partenariat entre les deux clubs va encore se resserrer dans les prochaines semaines.

En effet, Gazet van Antwerpen indique que Malines va davantage prendre en charge le club néerlandais afin de piloter plus efficacement les politiques sportives des deux équipes.

Pourquoi Malines prend le contrôle de Helmond Sport ?

Le directeur sportif Tom Caluwé (47 ans) se verra confier des responsabilités supplémentaires et supervisera des projets communs, notamment le développement de jeunes talents, suite au départ de Jürgen Streppel, qui était responsable de la politique sportive globale des deux clubs jusqu’à cette saison.

De son côté, l’ancien entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, récemment nommé à la tête du Jong KV Mechelen en D2 VV, deviendra le nouvel entraîneur principal de Helmond Sport la saison prochaine. Il succédera à Jürgen Seegers (50 ans), dont le contrat arrive à échéance. Malines prend donc quasiment le contrôle total de Helmond Sport et compte s’en servir comme d’un véritable club satellite.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Helmond Sport
KV Malines

Plus de news

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Bobb - Scherpen - Oh - Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Bobb - Scherpen - Oh - Klauss

18:30
OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

18:30
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

17:30
"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

18:00
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

17:00
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

13:41
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00
Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

12:25
"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

12:20
C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

12:00
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

11:30
Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

11:00
Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

10:30
3
Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

10:00
"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
2
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved