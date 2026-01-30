Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Malines va renforcer son contrôle sur Helmond Sport via Tom Caluwé. Récemment nommé au Jong KV Mechelen, Frédéric Frans prendra lui les rênes du club néerlandais en D2 la saison prochaine.

À l’image de l’Union Saint-Gilloise (Brighton), du Cercle de Bruges (AS Monaco), de Lommel (City Group) ou encore de Molenbeek (Eagle Football), les clubs belges sont souvent les plus "petits" dans le cadre d’une multipropriété ou d’un partenariat sportif.

Ce n’est pas le cas de Malines, qui travaille étroitement avec le club néerlandais de Helmond Sport, pensionnaire de deuxième division. Plusieurs jeunes Malinois y sont déjà prêtés, mais le partenariat entre les deux clubs va encore se resserrer dans les prochaines semaines.

En effet, Gazet van Antwerpen indique que Malines va davantage prendre en charge le club néerlandais afin de piloter plus efficacement les politiques sportives des deux équipes.

Pourquoi Malines prend le contrôle de Helmond Sport ?

Le directeur sportif Tom Caluwé (47 ans) se verra confier des responsabilités supplémentaires et supervisera des projets communs, notamment le développement de jeunes talents, suite au départ de Jürgen Streppel, qui était responsable de la politique sportive globale des deux clubs jusqu’à cette saison.

De son côté, l’ancien entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, récemment nommé à la tête du Jong KV Mechelen en D2 VV, deviendra le nouvel entraîneur principal de Helmond Sport la saison prochaine. Il succédera à Jürgen Seegers (50 ans), dont le contrat arrive à échéance. Malines prend donc quasiment le contrôle total de Helmond Sport et compte s’en servir comme d’un véritable club satellite.



