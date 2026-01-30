C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale
Photo: © photonews

Pressentie depuis plusieurs jours, l'information est désormais officielle : Stefan Mitrovic quitte La Gantoise six mois avant la fin de son contrat. Le défenseur central serbe rentre au pays et s'est engagé avec le Partizan Belgrade.

Arrivé pour la première fois à La Gantoise en 2015 sous la forme d’un prêt en provenance de Fribourg, Stefan Mitrovic avait été définitivement recruté par les Buffalos un an plus tard.

Deux saisons après, le défenseur serbe était transféré à Strasbourg pour un montant de trois millions d’euros, après avoir notamment disputé la Ligue des Champions avec le club gantois. Il s’était ensuite engagé à Getafe en 2021. Trois ans plus tard, en 2024, Mitrovic faisait son retour à La Gantoise contre une indemnité de 500 000 euros.

Désormais âgé de 35 ans, le défenseur central n’était toutefois plus considéré comme un titulaire indiscutable. Gêné par une lourde blessure contractée en fin d’été, puis confronté à une concurrence accrue à son poste, il n’a disputé aucune rencontre cette saison.

Stefan Mitrovic quitte La Gantoise librement

Mis sur la voie de garage à six mois de la fin de son contrat, Stefan Mitrovic est finalement parvenu à un accord avec La Gantoise afin de quitter le club librement. Et pour boucler la boucle, l’international serbe a choisi de rentrer au pays.

Capé à 36 reprises avec la sélection nationale, le natif de Belgrade s’est engagé avec le Partizan, géant du football serbe et actuel leader du championnat après vingt journées, avec une courte avance sur son grand rival de l’Étoile Rouge. "Bonne chance, Stefan", conclut le communiqué publié par La Gantoise.

