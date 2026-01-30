"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

Konstantinos Karetsas a inscrit un magnifique but en lobant le gardien en Europa League ce jeudi soir contre Malmö. Le joueur s'est exprimé sur cette réalisation après la rencontre et s'est également montré déçu de la non-qualification directe du KRC Genk en huitièmes de finale.

L’international grec n’était pas titulaire dans cette rencontre. Il est monté au jeu à la 62e à la place de Jarne Steuckers. "Ça fait du bien d’apporter un peu de créativité en entrant comme remplaçant", a-t-il souligné dans des propos relayés par le KRC Genk.

"Ma frappe a été légèrement déviée et elle est entrée parfaitement. L’équipe ne repose pas sur moi, mais je suis heureux d’avoir pu aider."

Malgré ce succès contre Malmö (2-1), les Limbourgeois devront disputer les barrages. Avec 16 unités, ils sont 9es de la phase de ligue et se retrouvent donc à une place d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Konstantinos Karetsas est un peu déçu

"C’est un peu décevant de terminer juste en dehors du top 8", a pointé Konstantinos Karetsas. "Mais ce que nous avons montré en Europe est quelque chose dont on peut être fiers. Ces dix dernières minutes, c’est ce que nous voulons emporter avec nous pour le prochain match."

En barrages, le KRC Genk affrontera les Croates du Dinamo Zagreb. Le tirage a eu lieu cet après-midi. Les Limbourgeois savaient déjà qu’ils affronteraient soit les Zagrébois, 23es, soit le SK Brann, 24e.