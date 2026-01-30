"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Konstantinos Karetsas a inscrit un magnifique but en lobant le gardien en Europa League ce jeudi soir contre Malmö. Le joueur s'est exprimé sur cette réalisation après la rencontre et s'est également montré déçu de la non-qualification directe du KRC Genk en huitièmes de finale.

L’international grec n’était pas titulaire dans cette rencontre. Il est monté au jeu à la 62e à la place de Jarne Steuckers. "Ça fait du bien d’apporter un peu de créativité en entrant comme remplaçant", a-t-il souligné dans des propos relayés par le KRC Genk.

"Ma frappe a été légèrement déviée et elle est entrée parfaitement. L’équipe ne repose pas sur moi, mais je suis heureux d’avoir pu aider."

Malgré ce succès contre Malmö (2-1), les Limbourgeois devront disputer les barrages. Avec 16 unités, ils sont 9es de la phase de ligue et se retrouvent donc à une place d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. 

Konstantinos Karetsas est un peu déçu

"C’est un peu décevant de terminer juste en dehors du top 8", a pointé Konstantinos Karetsas. "Mais ce que nous avons montré en Europe est quelque chose dont on peut être fiers. Ces dix dernières minutes, c’est ce que nous voulons emporter avec nous pour le prochain match."

Lire aussi… Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant
En barrages, le KRC Genk affrontera les Croates du Dinamo Zagreb. Le tirage a eu lieu cet après-midi. Les Limbourgeois savaient déjà qu’ils affronteraient soit les Zagrébois, 23es, soit le SK Brann, 24e.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Malmö
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

14:20
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

13:41
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00
Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

12:25
"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

12:20
C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

12:00
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

11:30
Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

11:00
Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

10:30
2
Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

10:00
"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
2
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00
Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

21:40
"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

21:20
Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

21:00
Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

20:40
C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

20:20
Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 8
Aston Villa Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
FCSB FCSB 1-1 Fenerbahce Fenerbahce
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-0 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 2-1 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 1-0 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 4-2 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Brann Brann
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-1 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 4-2 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 2-1 Malmö Malmö
FC Porto FC Porto 3-1 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 1-0 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved