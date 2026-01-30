Interview "Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2526

Vincent Euvrard ne se dit pas serein au Standard, estimant que son équipe n'atteint pas le niveau attendu. L'entraîneur des Rouches assure toutefois ne pas craindre un éventuel licenciement.

Deux jours avant le Clasico face au Sporting d’Anderlecht, Vincent Euvrard s’est longuement exprimé sur l’état d’esprit de son groupe et sur la fierté à retrouver, ce vendredi en conférence de presse. Une prise de parole attendue après une semaine de silence médiatique imposée aux Rouches, dans la foulée de la lourde défaite concédée à Gand et des événements qui ont suivi la rencontre.

Une claque, symbole d’un début d’année 2026 totalement manqué, malgré laquelle Vincent Euvrard ne se trouve pas directement menacé. À l’inverse de son futur adversaire Besnik Hasi, dont la situation est bien plus fragile : le coach anderlechtois a fait l’objet d’une réunion importante en début de semaine et pourrait se rapprocher de la sortie en cas de défaite à Sclessin. Une différence de contexte qui ne rend toutefois pas l’entraîneur liégeois plus serein.

Être remercié ne me fait pas peur"

"Je ne suis pas serein du tout. Et je ne dis pas ça par rapport à un éventuel licenciement, parce qu'être remercié en soi ne me fait pas trop peur, même si j'adorerais continuer l'aventure ici au Standard et construire quelque chose de meilleur et de durable. Des licenciements, j'en ai déjà connus quelques-uns et j'ai continué mon trajet pour être aujourd'hui dans le grand club où je suis."

"J'ai été viré du Cercle, de Louvain après avoir atteint la finale de promotion et du RWDM après avoir été champion. J'ai ensuite repris Dender, puis je suis arrivé ici. Regardez Wouter Vrancken, qui a été remercié à Gand. Gand se bat toujours pour être stable dans le top 6, tandis que Wouter est à la deuxième place avec Saint-Trond."

Lire aussi… Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

Vincent Euvrard ne se sent pas plus serein que Besnik Hasi

Selon Vincent Euvrard, un départ du Standard ne constituerait donc pas une tache sur son parcours d’entraîneur, et sa trajectoire personnelle pourrait se poursuivre ailleurs. Mais l’objectif du T1 des Rouches reste clair : permettre à son équipe de relever la tête et de reprendre ce long chemin, presque impraticable, vers les premières places.

"De moins en moins de licenciements de coachs disent quelque chose sur leurs compétences ou leur capacité à obtenir des résultats. Cela dit surtout quelque chose sur le court terme, voire sur le très court terme. Je n'ai donc pas peur d'être licencié, mais je ne suis pas serein parce que mon équipe n'atteint pas le niveau que j'envisage et n'évolue pas dans le bon sens."

"La sérénité reviendra quand j'aurai trouvé les bonnes solutions pour aider le club, en y remettant de la joie et de la fierté. Je serai plus serein quand cela se produira, mais ça va plus loin que mon simple travail d'entraîneur", a conclu Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

14:20
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

13:41
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00
Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

12:25
"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

12:20
C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

12:00
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

11:30
"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

11:00
Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

10:30
2
Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

10:00
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
2
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

18:00
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30
Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

21:40
Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

20:40
"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

21:20
Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

21:00
Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved