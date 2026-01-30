"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

Vincent Euvrard ne se dit pas serein au Standard, estimant que son équipe n'atteint pas le niveau attendu. L'entraîneur des Rouches assure toutefois ne pas craindre un éventuel licenciement.

Deux jours avant le Clasico face au Sporting d’Anderlecht, Vincent Euvrard s’est longuement exprimé sur l’état d’esprit de son groupe et sur la fierté à retrouver, ce vendredi en conférence de presse. Une prise de parole attendue après une semaine de silence médiatique imposée aux Rouches, dans la foulée de la lourde défaite concédée à Gand et des événements qui ont suivi la rencontre.

Une claque, symbole d’un début d’année 2026 totalement manqué, malgré laquelle Vincent Euvrard ne se trouve pas directement menacé. À l’inverse de son futur adversaire Besnik Hasi, dont la situation est bien plus fragile : le coach anderlechtois a fait l’objet d’une réunion importante en début de semaine et pourrait se rapprocher de la sortie en cas de défaite à Sclessin. Une différence de contexte qui ne rend toutefois pas l’entraîneur liégeois plus serein.

Être remercié ne me fait pas peur"

"Je ne suis pas serein du tout. Et je ne dis pas ça par rapport à un éventuel licenciement, parce qu'être remercié en soi ne me fait pas trop peur, même si j'adorerais continuer l'aventure ici au Standard et construire quelque chose de meilleur et de durable. Des licenciements, j'en ai déjà connus quelques-uns et j'ai continué mon trajet pour être aujourd'hui dans le grand club où je suis."

"J'ai été viré du Cercle, de Louvain après avoir atteint la finale de promotion et du RWDM après avoir été champion. J'ai ensuite repris Dender, puis je suis arrivé ici. Regardez Wouter Vrancken, qui a été remercié à Gand. Gand se bat toujours pour être stable dans le top 6, tandis que Wouter est à la deuxième place avec Saint-Trond."



Lire aussi… Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"›

Vincent Euvrard ne se sent pas plus serein que Besnik Hasi

Selon Vincent Euvrard, un départ du Standard ne constituerait donc pas une tache sur son parcours d’entraîneur, et sa trajectoire personnelle pourrait se poursuivre ailleurs. Mais l’objectif du T1 des Rouches reste clair : permettre à son équipe de relever la tête et de reprendre ce long chemin, presque impraticable, vers les premières places.

"De moins en moins de licenciements de coachs disent quelque chose sur leurs compétences ou leur capacité à obtenir des résultats. Cela dit surtout quelque chose sur le court terme, voire sur le très court terme. Je n'ai donc pas peur d'être licencié, mais je ne suis pas serein parce que mon équipe n'atteint pas le niveau que j'envisage et n'évolue pas dans le bon sens."

"La sérénité reviendra quand j'aurai trouvé les bonnes solutions pour aider le club, en y remettant de la joie et de la fierté. Je serai plus serein quand cela se produira, mais ça va plus loin que mon simple travail d'entraîneur", a conclu Vincent Euvrard.