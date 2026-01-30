Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Arrivé pour la première fois en Belgique en décembre 2022, Oumar Diouf avait été recalé par Malines et Beveren, où il avait passé un test sans décrocher de contrat. Trois ans plus tard, il a inscrit un but... 42 secondes seulement après ses premiers pas en Jupiler Pro League.

En inscrivant le but de la victoire pour Saint-Trond sur le terrain de la RAAL La Louvière, Oumar Diouf a fait sensation… 42 secondes après sa toute première entrée en jeu en Jupiler Pro League.

Arrivé en provenance du RFC Liège après un début de saison fulgurant ponctué de neuf buts, l’attaquant sénégalais n’avait pourtant pas connu une première expérience très réussie en Belgique. "Quand je suis arrivé ici en décembre 2022, je me suis entraîné deux semaines avec Malines et une semaine avec Beveren, mais ils ne m'ont pas retenu", a-t-il révélé dans un entretien accordé à Het Belang van Limburg.

Le parcours d'Oumar Diouf avant d'arriver en Belgique

Après ce contretemps, Oumar Diouf a signé un contrat à Rizespor, en Turquie, où il s’est rapidement blessé à la cheville et a été écarté de l’équipe. "Juste avant ma deuxième saison là-bas, on m'a dit que ce serait mieux pour moi de partir", poursuit-il.

Sa prochaine étape fut Genclik Gücu, à Chypre turque, dans un championnat non reconnu par l’UEFA ni par la FIFA. "Ce n'était pas ma destination de rêve, mais je n'avais pas le choix. Soit je jouais là-bas, soit je restais un an sans club. J'ai choisi de jouer et j'ai marqué beaucoup de buts", confie le nouvel avant-centre des Trudonnaires.

Saint-Trond, c'est le projet idéal pour moi"

Il a ensuite rejoint le RFC Liège, où il a d’abord dû se montrer lors des matchs amicaux d’avant-saison. Après plusieurs buts inscrits et de belles prestations, il a signé un contrat de deux ans avec les Sang & Marine.





Une demi-saison plus tard, Oumar Diouf comptait déjà huit réalisations en championnat et s’était mis dans le viseur de La Gantoise, de Saint-Trond et même de clubs étrangers, tels que Pafos ou Qarabag. C’est finalement pour les Trudonnaires qu’il a choisi de poursuivre sa progression. "Je souhaite construire ma carrière progressivement et évoluer étape par étape. C’est le projet idéal pour moi", conclut-il.