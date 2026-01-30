L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

Aux portes des Champions Play-Offs et désireux de s'immiscer dans le top 6, l'Antwerp cherche encore à se renforcer en cette fin de mercato et a coché le profil de Jeppe Erenbjerg. Cependant, Zulte Waregem n'a aucune intention de le laisser partir.

Le Royal Antwerp a connu un début de saison catastrophique avant de revenir progressivement dans le coup sous les ordres de Joseph Oosting. En l’espace de quelques semaines, les Anversois sont ainsi passés de la zone des play-downs aux portes du top 6.

Conscient de la nécessité de renforcer son effectif avant la fin de saison, Paul Gheysens avait promis à Marc Overmars une enveloppe de dix millions d’euros pour le mercato hivernal. Jusqu’à présent, seuls 1,5 million d’euros ont toutefois été investis pour attirer Rein Van Helden, titulaire indiscutable à Saint-Trond.

Zulte ne laissera pas Jeppe Erenbjerg partir à l'Antwerp si facilement

Désireux d’apporter du renfort offensif, le Great Old s’est également penché sur le profil d’un autre joueur brillant en Pro League cette saison : Jeppe Erenbjerg, le médian offensif de Zulte Waregem. Un dossier qualifié de complexe par nos confrères de Het Nieuwsblad.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Sven Vandenbroeck a confirmé ne pas avoir été informé d’un éventuel départ de son joueur, qui sera bien titulaire ce week-end face à Westerlo.



"J'en ai plus entendu en lisant des articles que pendant des discussions en interne", a-t-il confié, toujours selon Het Nieuwsblad. "Jeppe sera titulaire, et je ne pense pas qu'il partira pour le moment. En tant que club, nous voulons conserver l'ossature de l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Mais nous sommes préparés à gérer son départ dans le futur", a ajouté le T1 de Zulte Waregem.