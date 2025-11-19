Interview Dix matchs et un premier bilan pour Vincent Euvrard au Standard : "Il y a trop de one-shot"

Dix matchs et un premier bilan pour Vincent Euvrard au Standard : "Il y a trop de one-shot"
Ce mercredi en conférence de presse, Vincent Euvrard a évoqué les forces et les faiblesses de Zulte Waregem, le prochain adversaire du Standard. Le T1 des Rouches a également dressé le bilan des dix premiers matchs qu'il a dirigés à la tête du Matricule 16.

La dernière trêve internationale de l’année civile s’est terminée ce mardi. Vendredi, le Standard recevra Zulte Waregem à Sclessin dans le cadre d’une rencontre importante comptant pour la 15e journée de championnat, face à un concurrent direct.

En conférence de presse, ce mercredi au SL16 Football Campus, Vincent Euvrard a d’abord fait part des nouvelles de son noyau et de l’infirmerie, avant de présenter cette équipe de Zulte Waregem, qui lui rappelle quelques bons souvenirs.

"Zulte me fait penser à mon équipe de Dender la saison dernière. Pas forcément en termes de style de jeu, mais c’est une équipe qui est montée, qui a surpris tout le monde avec des résultats et une fraîcheur de jeu, avec quelques bons petits joueurs que tu ne connaissais pas si tu ne suivais pas la Challenger Pro League. C’est une équipe qui joue sans pression, car elle a déjà beaucoup de points."

Zulte, une équipe efficace, qui laisse de la place à son adversaire

Zulte, une équipe qui joue sans pression et qui se tourne vers l’offensive. Le promu est cependant l’une des équipes qui concède le plus d’occasions sur l’ensemble de la classe. L’Essevee se crée des opportunités, en subit aussi, mais c’est surtout une équipe qui a déjà su faire parler son efficacité dans les deux rectangles.

"Ils donnent parfois des occasions, mais ils jouent pour en créer. Contre Gand à domicile, ils menaient 3-0 à la mi-temps et ils sont allés gagner 2-3 à Anderlecht. Si on donne de l’espace à cette équipe, ils sauront en profiter. Zulte est une équipe qui concède beaucoup, qui se crée pas mal d’occasions, et qui a surtout beaucoup d’efficacité."

Je savais l'ampleur du chantier qui se présentait en arrivant ici"

De son côté, le Standard cherchera à trouver la stabilité qui lui fait encore tant défaut. Vincent Euvrard, qui a dirigé son dixième match sur le banc des Rouches contre Saint-Trond, a tiré un premier bilan ce mercredi et a logiquement pointé ce manque de consistance parmi les points à améliorer.

"Comme dans tout processus, il y a des choses dont je suis satisfait et d’autres que j’aimerais voir évoluer plus rapidement. C’est normal. En arrivant, je savais l’ampleur du chantier qui se présentait, surtout quand tu es dernier ou avant-dernier dans plusieurs domaines statistiques. On a eu une première trêve pour travailler en profondeur, on a fait notre premier 4/6, puis on a bien joué sans prendre de point contre Bruges et Anderlecht, avec la difficulté des événements de jeu."

Le Standard cherche de la stabilité

"Ensuite, on a connu une série de trois victoires en quatre matchs, qui était bien, puis la défaite contre Saint-Trond était décevante car on a peu produit, beaucoup concédé et on n’a rien montré. Il ne faut pas penser que tout va venir en une fois, surtout avec l’irrégularité dans les compositions et dans le noyau. Toutes ces choses font qu’on a des hauts et des bas, mais on doit s’accrocher, trouver la manière de gérer le prochain match."

"C’est souvent des 'one shot', alors qu’on aimerait grandir avec les mêmes joueurs, le même effectif. Les bonnes performances arrivent quand tu joues beaucoup de fois avec les mêmes joueurs et ça a été trop peu le cas pour aller graduellement vers le haut. On a encore des choses à ajuster, notamment en déplacement. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, comme la production offensive. Tout doit s’installer, mais si on arrive à battre Zulte et à compter quatre victoires en six matchs, ce ne serait pas mal dans la situation actuelle."

