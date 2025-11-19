Interview Deux retours mais toujours des absents : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Zulte Waregem

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Deux retours mais toujours des absents : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Zulte Waregem
Photo: © photonews
Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard, deux jours avant la réception de Zulte Waregem. Marco Ilaimaharitra et Alexandro Calut sont de retour, Rafiki Saïd est bien présent, mais le T1 des Rouches ne peut pas encore compter sur Marlon Fossey ni sur Casper Nielsen.

Quelques heures seulement après la victoire de la Belgique contre le Liechtenstein sur la pelouse de Sclessin, le Standard tenait sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match au SL16 Football Campus, deux jours avant la réception de Zulte Waregem.

Pour cette rencontre de la 15e journée de Pro League face à un concurrent direct, huitième au classement, Vincent Euvrard enregistre plusieurs retours dans son effectif.

"Marco Ilaimaharitra s’est entraîné toute la semaine avec nous. S’il digère bien, donc s’il n’a pas de réaction demain après l’entraînement d’aujourd’hui, il sera dans la sélection. Il est encore trop tôt pour qu’il commence un match, mais il pourra peut-être jouer vingt ou trente minutes."

Ilaimaharitra et Calut dans le groupe, Rafiki Saïd est bien fit

Autre retour dans le groupe, celui d’Alexandro Calut, qui n’a plus joué depuis sa montée au jeu à dix minutes du terme contre Anderlecht. "Il s’est entraîné toute la semaine dernière et cette semaine. Il est assez en forme pour commencer un match", a détaillé Vincent Euvrard, qui a également donné de bonnes nouvelles de Rafiki Saïd.

"Oui, il pourra jouer. Il était blessé la semaine dernière, mais il a repris avec nous depuis lundi. C’était une gêne aux fessiers, la même que depuis quelques semaines, mais la douleur était plus forte après le dernier match. Il a pris le temps de laisser guérir et il a fait la semaine avec nous. S’il n’avait pas été blessé, il aurait joué avec son pays, mais ça ne valait pas la peine de prendre des risques."

De bonnes nouvelles donc, même si Vincent Euvrard est encore privé de Boli Bolingoli, David Bates et Marlon Fossey. "Ils ont tous les trois encore besoin d’un peu de temps", a déclaré le T1, qui ne pourra pas non plus compter sur Casper Nielsen. "Peut-être la semaine prochaine", a-t-il glissé.

